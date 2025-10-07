ضغوط خلف الكواليس... استقالة مفاجئة لرئيس مفاوضات معاهدة البلاستيك التابعة للأمم المتحدة

اعلان

أعلن لويس فاياس فالديفيسو، رئيس محادثات معاهدة الأمم المتحدة بشأن البلاستيك، نيته الاستقالة لأسباب شخصية ومهنية، بعد تقارير عن ضغوط خلف الكواليس من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الاستقالة خلال اجتماع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مع بيان رسمي مرتقب بحلول يوم الخميس. وفي مقابلة مع الصحيفة، أكد فاياس فالديفييزو استقالته، مشيراً إلى أن العملية شهدت "بعض التحديات".

انهيار المحادثات العالمية في جنيف

كانت المحادثات الدولية التي انطلقت قبل ثلاث سنوات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التوصل إلى معاهدة لمعالجة التلوث المتسارع بالبلاستيك، قد انهارت في أغسطس الماضي دون التوصل إلى اتفاق.

ويترك هذا الوضع مستقبل المعاهدة في حالة غموض، ويزيد من التساؤلات حول إدارة العملية التفاوضية، حيث أن استقالة الرئيس المفاجئة تأتي في وقت تعاني فيه المحادثات من انتقادات واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، خصوصاً بعد إصدار مسودة أولية رفضها غالبية المفاوضين ووصفها الوفد البريطاني بأنها "أدنى حد مشترك"، فيما حذرت غانا من أن النص "سيكرس الوضع القائم لعقود قادمة".

خلافات حول نصوص المسودات

تضمنت الانتقادات حذف مواد أساسية من المسودات السابقة، مثل حدود إنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية الخطرة، إضافة إلى النصوص المتعلقة بمعالجة التلوث عبر دورة حياة البلاستيك بالكامل.

أما المسودة الثانية، التي وُصفت بأنها أفضل قليلاً لكنها ما زالت غير طموحة بما يكفي، فقد جاءت متأخرة ولم تُستخدم كأساس لاستمرار المفاوضات.

ورغم الانتقادات، دافع فاياس فالديفيسو عن عمله، مؤكداً أن العملية التفاوضية حققت "أهدافاً مهمة جداً"، وأن المسودة الأولى لم تُعد مطلقاً لتكون النسخة النهائية للمعاهدة.

ضغوط خلف الكواليس من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ذكرت الجارديان أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بقيادة المدير التنفيذي إنجر أندرسن، ربما عرقل عمل الرئيس، حيث أفادت مصادر بأن موظفي البرنامج عقدوا اجتماعاً سرياً في الليلة الأخيرة من المفاوضات بهدف الضغط على الرئيس للاستقالة.

وقال أحد الحاضرين: "كنت في الاجتماع ووجدته إشكالياً للغاية"، مضيفاً أنه اكتشف فقط أثناء وجوده أن الاجتماع كان حول "عدم الرضا عن الرئيس"، وشعر بعدم الارتياح للتواجد هناك.

وفي رسالة رسمية، طلب فاياس فالديفيسو من البرنامج تقديم معلومات حول الاجتماع، واتخاذ "إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحالات"، داعياً أيضاً إلى مزيد من الشفافية في المفاوضات، ومؤكداً أن العملية "تقودها الدول الأعضاء"، وأنه سيدافع عن ذلك حتى نهاية فترة رئاسته.

استقالة لفتح المجال لأفكار جديدة

وأشار الرئيس المستقيل إلى أن قراره لا علاقة له بما حدث في جنيف، وأن استقالته تمثل فرصة لإدخال "دماء جديدة وأفكار ومبادرات جديدة للعملية".

وأشارت الصحيفة إلى تأثير الضغوط من الدول المنتجة للنفط واللوبيات الصناعية على تعطيل أي اتفاق للحد من إنتاج البلاستيك.

ووصف كريستينا ديكسون، قائدة حملة المحيطات في وكالة التحقيق البيئي، استقالة فاياس فالديفيسو بأنها "تذكير صارخ بالخلل الذي شاب مفاوضات معاهدة البلاستيك منذ البداية"، مؤكدة ضرورة استعادة الثقة في العملية لتحقيق أي نتائج ملموسة.

وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "على الرغم من عدم إخطار البرنامج رسمياً بالاستقالة، يشكر المدير التنفيذي لويس فاياس فالديفيسو على خدمته المتفانية". وأضاف أن الاجتماع غير الرسمي "لم يكن معروفاً للمدير التنفيذي حتى تم تنبيهنا إليه، ويتم التعامل مع الأمر وفق قواعد وأنظمة الأمم المتحدة".