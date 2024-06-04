ألمانيا: اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الأموات والحديث معهم

بقلم: يورونيوز

تقول شركة "إيترنوس" المأخوذة من الكلمة الإيطالية واللاتينية التي تعني "الأبدية" إن تقنيتها ستسمح لعائلة بومر "بالتفاعل مع تجارب حياته وأفكاره".

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عندما اكتشف مايكل بومر إصابته بسرطان القولون، لجا إلى قضاء الكثير من الوقت إلى جانب زوجته أنيت، فكثيرا ما يتحدثان عمّا سيحدث عقب وفاته.

ولم تتردد أنيت في إخبار زوجها بأنّها ستفتقد إلى عادتها، المتمثلة في طرح الأسئلة عليه متى أرادت، فهو قارئ جيد، ويشاركها حكمته دائمًا. ولهذا، فقد لجأ بومر إلى فكرة اللجوء إلى صوت بواسطة الذكاء الاصطناعي سيجعله خالدا حتى بعد وفاته.

تعاون رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عامًا مع صديق له في الولايات المتحدة، روبرت لوكاسيو، وهو رئيس تنفيذي لمنصة "إيترنوس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي غضون شهرين، قاما ببناء "نسخة شاملة وتفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي" من بومر، العميل الأول للشركة.

تقول شركة "إيترنوس" المأخوذة من الكلمة الإيطالية واللاتينية التي تعني "الأبدية" إن تقنيتها ستسمح لعائلة بومر "بالتفاعل مع تجارب حياته وأفكاره". و"إيترنوس" من بين الشركات العديدة التي ظهرت مؤخرا فيما أصبح مساحة متنامية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالحزن في إشارة إلى مرحلة ما بعد الموت.

قال لوكاسيو، الرئيس التنفيذي للشركة، والذي عمل سابقًا مع بومر إن نسخة الذكاء الاصطناعي من بومر التي أنشأتها الشركة تستخدم نموذجًا داخليًا بالإضافة إلى نماذج لغوية خارجية كبيرة طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"اوبن للذكاء الاصطناعي" والشركة الفرنسية "ميسترال للذكاء الاصطناعي".

يسجل "إيترنوس" المستخدمين الذين يتحدثون 300 عبارة مثل "أنا أحبك" أو "الباب مفتوح" - ثم يضغط تلك المعلومات من خلال عملية حوسبة تستغرق يومين تلتقط صوت الشخص. يمكن للمستخدمين تدريب نظام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من خلال الإجابة على الأسئلة المتعلقة بحياتهم أو آرائهم السياسية أو الجوانب المختلفة لشخصياتهم.

يمكن لصوت الذكاء الاصطناعي، الذي تبلغ تكلفة إعداده 15 ألف دولار، الإجابة على أسئلة وسرد قصص عن حياة الشخص دون تكرار الإجابات المسجلة مسبقًا. يمكن للنظام أيضًا قراءة قصص ما قبل النوم وعندما يتماشى مع شخصية المستخدم، يقدم تعليقًا على الأحداث الجارية من خلال استكماله بمعلومات من النماذج المدربة على مواد من الإنترنت.

ولأن الوقت ينفد بالنسبة لبومر، فقد قام بوضع عبارات وجمل الذكاء الاصطناعي باللغة الألمانية لمنح تقنية الذكاء الاصطناعي الفرصة ليس فقط لتركيب صوتي، ولكن أيضًا لالتقاط المشاعر والحالات المزاجية من خلال الصوت.

وبالفعل، فإن الروبوت الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لديه بعض التشابه مع صوت بومر، على الرغم من أنه لا يزال يبدو مصطنعًا لأنه يتجاهل العبارات التي تكون عادة عفوية مثل التأتأة والإنتظار خلال المحادثة، والتوقف المؤقت في منتصف الجملة لإيقاعه الطبيعي.

يجلس بومر على أريكة مع جهاز لوحي وميكروفون متصل بجهاز كمبيوتر على مكتب بجواره ويتم إدخال مسكن الألم لجسده عن طريق التقطير في الوريد، وفتح بومر البرنامج الذي تم إنشاؤه حديثًا وتظاهر بأنه زوجته، ليبين كيف يتم عمل التطبيق.

سأل الروبوت الصوتي الخاص به إذا كان يتذكر موعدهما الأول قبل 12 عامًا وأجاب الصوت الموجود داخل الكمبيوتر "نعم، أتذكر ذلك جيدًا جدًا ... التقينا عبر الإنترنت وأردت حقًا التعرف عليك. كان لدي شعور بأنك ستناسبني بشكل جيد للغاية، وفي النهاية، تم تأكيد ذلك بنسبة 100 في المائة".

بومر متحمس لشخصيته في مجال الذكاء الاصطناعي، ويقول إنها مسألة وقت فقط حتى يبدو صوت الذكاء الاصطناعي أكثر شبهاً بالإنسان بل وأكثر شبهاً به.

في المستقبل، يتخيل أنه سيكون هناك أيضًا صورة رمزية لنفسه وأنه في يوم من الأيام يمكن لأفراد عائلته الذهاب لمقابلته داخل غرفة افتراضية.

وفي حالة زوجته البالغة من العمر 61 عاما، فهو لا يعتقد أن ذلك سيعيق تعاملها مع رحيله، ولكن أنيت بومر نفسها أكثر ترددًا بشأن البرنامج الجديد وما إذا كانت ستستخدمه بعد وفاة زوجها. حاليا، من المرجح أن تتخيل نفسها جالسة على الأريكة مع كأس النبيذ، وتحتضن إحدى سترات زوجها، وتتذكره بدلاً من الشعور بالرغبة في التحدث إليه من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الصوتي، على الأقل ليس خلال الأيام الأولى من الحداد.