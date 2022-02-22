الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 351 نائباً روسياً اعترفوا باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين

وافقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم، الثلاثاء، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في باريس، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل، إن هذه العقوبات "ستضر بروسيا بشدة" موضحاً أن "الرئيس بوتين غير مشمول بالعقوبات".

وأشار بوريل إلى أن عمليات تجميد الأصول وحظر التأشيرات ستستهدف بشكل خاص نواب مجلس الدوما الروسي البالغ عددهم 351 نائباً الذين وافقوا على الاعتراف باستقلال الأراضي الانفصالية.

وقال بوريل "العقوبات ليست لها آثار خارقة، لكنها تضر اقتصادياً وتؤذي من تستهفهم" مشيراً إلى "أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت الاحتفاظ بحزمة أخرى من العقوبات للرد على إجراءات جديدة قد تنتهجها روسيا.

وفي تغريدة له، كتب وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان "وافق وزراء خارجية الدول الـ 27 على استجابة موحدة وحازمة، لقد قررنا تبني فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا دون تأخير" مضيفاً "نحن على استعداد للرد على أي تصعيد آخر".

وقال لودريان "اتفقنا على الحزمة الأولى من العقوبات بالإجماع" وشدّد على أن "هذا الحزم يترك الباب مفتوحًا دائمًا للدبلوماسية" مضيفاً "أن جميع الجهود الدبلوماسية واجهت عقبات في الأسابيع الأخيرة".