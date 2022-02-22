نواب في البرلمان الأوروبي يشجبون قرار روسيا بشأن المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا

دان رؤساء لجان للشؤون الخارجية وقضايا التعاون في البرلمان الأوروبي بـ"شدة" اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، لوغانسك ودونيتسك، شرق أوكرانيا.

كما شجبوا اعتراف الكرملين بتلك المنطقتين الانفصاليتين باعتبارهما" "كيانات مستقلة".

وحسب بيان وقعه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد ماكاليسترورئيس لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رصدار زسكارنك، ورئيس لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ويتولد واسزكوفسكي .

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا كما أمر الكرملين الجيش الروسي بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين.

وإلى جانب ذلك وقع بوتين مع زعيم المنطقتين على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، اللتين صادق عليها البرلمان الروسي بكلتا غرفتيه اليوم الثلاثاء.

وتابع البيان "لا تعتبر هذه الخطوة انتهاكاً خطيراً للغاية للقانون الدولي وكذلك لاتفاقيات مينسك فحسب، بل إنها تلقي أيضاً بظلال من الشك الشديد على مصداقية الاتحاد الروسي باعتباره جهة فاعلة دولية وقدرته على الوفاء بوعوده في الساحة الدولية، معتبرا أن قرار الكرملين "يثير الشكوك حول الاستعداد الفعلي للاتحاد الروسي لتهدئة الوضع المتوتر حول أوكرانيا والمساهمة في الحل السلمي للنزاع".

وأضاف "نحث الاتحاد الروسي على إلغاء القرارالخاص بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا فورًا والعودة إلى طاولة المفاوضات".

دعم أوكرانيا

بالتوازي مع ذلك، دعا نواب البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى "تكثيف مساعدته الاقتصادية لأوكرانيا من أجل زيادة صمود السكان الأوكرانيين في هذه الأوقات الصعبة للغاية، واتخاذ تدابير طارئة بشكل سريع تحسبًا للعواقب الإنسانية المحتملة عن الصراع".

كما أشاد البرلمانيون الأوروبيون بـ"تحلي الحكومة الأوكرانية بالهدوء في هذه اللحظة العصيبة" كما دعوها إلى "عدم الاستسلام لأية استفزازات".

من جانب آخر، أكد البرلمان الأوروبي دعمه الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا وقال النوابفي هذا الصدد " يكرر البرلمان أنه لا يوجد أمن لأوروبا بدون أمن لأوكرانيا وأنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار بشأن أمن أوكرانيا دون أوكرانيا كما لا ينبغي اتخاذ أي قرار بشأن أمن أوروبا دون الاتحاد الأوروبي".