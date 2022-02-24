الناتو يقول إن "لا خطط" لإرسال قوات من حلف الأطلسي إلى أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، ليس لدى الناتو قوات في أوكرانيا وليس لديه خطط لنشرها داخلها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارىء عقده سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، صباح الخميس، في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو عن تفعيل خطط الحلف الدفاعية لنشر قوات إضافية داخل الدول الأعضاء في أوروبا الشرقية، وسيعقد قمة عبر الفيديو يوم الجمعة تتناول تداعيات هجوم روسيا على أوكرانيا. وقال ينس ستولتنبرغ : "سنعقد قمة عبر الفيديو غدًا لتحديد الطرق التي سنتخذها فقد قمنا بتفعيل خطط الدفاع حتى نتمكن من نشر قوة حيثما يكون ذلك ضروريًا".

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق إن حلفاء الناتو "يدينون بأقوى العبارات الممكنة هجوم روسيا المروع على أوكرانيا ، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق". كما أوضح ينس ستولتنبرغ في بيان، إن "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا انتهاك خطير للقانون الدولي، وتهديد خطير للأمن الأوروبي ـ الأطلسي".

وأكد ستولتنبرغ : "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب.. الناتو سيبذل قصارى جهده لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم". وتأتي تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".