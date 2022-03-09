رئيسة وزراء إستونيا: قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي واجب أخلاقي

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس إن أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل الدفاع عن نفسها بل تقاتل من أجل أوروبا".

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ " الواجب الأخلاقي يتطلب من الاتحاد الأوروبي قبول كييف كدولة عضو داخل التكتل الأوروبي".

ودعت رئيسة وزراء إستونيا إلى الاستثمار في التقنيات العسكرية وقالت في هذا الصدد "فيما يتعلق بتعزيز الدفاع الأوروبي، يجب أن نجد إجماعًا داخل الاتحاد على حقيقة أن أفضل طريقة أحيانًا لتحقيق السلام هي الرغبة في استخدام القوة العسكرية" حسب قولها.

في الوقت الذي اتفق فيه سفراء الاتحاد الأوروبي على فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا اليوم الأربعاء، طلبت كايا كالاس من المواطنين الروس الصفح باعتبارهم "هم من يتعين عليهم تحمل تكلفة الحرب التي أشعلها غزو أوكرانيا" وأضافت "هذه الإجراءات العقابية ليست موجهة ضدكم، إنها موجهة ضد الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته".

أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "نادم" بسبب أن الاتحاد الأوروبي" لم يتصرف على جناح السرعة، من أجل تقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي".

وطلب المسؤول الأوروبي من المواطنين الأوروبيين بـ"ببذل جهود ذاتية لخفض مستويات التدفئة التي تعمل بالطاقة في بيوتهم".