اعتقال رئيس الوزراء البلغاري السابق وبعض معاونيه في إطار تحقيقات باختلاس أموال أوروبية

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية أن رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف (62 عاما) رهن الاعتقال منذ مساء الخميس في إطار تحقيقات يشتبه بضلوعه في قضايا اختلاس أموال أوروبية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية أن "عملية واسعة النطاق جارية فيما يتعلق بـ 120 ملفًا تندرج ضمن تحقيقات أطلقها مكتب المدّعي العام الأوروبي"

رئيس الوزراء البلغاري: "لا أحد فوق القانون"

وأضاف البيان أن بويكو بوريسوف اعتقل مع عدد من أعضاء حزبه المحافظ، بما يشمل مستشارته الإعلامية السابقة سيفدالينا أرنووفا والرئيس السابق للجنة الميزانية بالبرلمان البلغاري ووزير المالية السابق فلاديسلاف جورانوف" في إطار عمليات قامت بها سلطات إنفاذ القانون في بلغاريا، الخميس.

علّق رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، الذي يتولى المنصب منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على فيسبوك قائلاً: "لا أحد فوق القانون".

بوريسوف لا يعرف سبب اعتقاله

وفقًا للمحامي مينكو مينكوف، الذي يتولّى الدفاع عن رئيس الوزراء البلغاري السابق فإن "بوريسوف لا يعرف سبب اعتقاله ولم توجّه إليه اتهامات بعد".

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة المدعية العامة الأوروبية لورا كوفيسي العاصمة البلغارية صوفيا. ويعنى مكتب المدعي العام الأوروبي الذي يقع مقرّه في لوكسمبورغ، بالتحقيق في استخدام 750 مليار يورو مدرجة في خطة التحفيز التي أقرت لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

وأشادت المدعية العامة الأوروبية لورا كوفيسي، الرئيسة السابقة للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا الأربعاء بـ "تصميم" رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف على محاربة الفساد" موضحة أن مكتب المدعي العام الأوروبي فتح تحقيقات في قضايا الاحتيال في قطاعي الزراعة والبناء كما في قضايا ترتبط باستخدام أموال التعافي الاقتصادي الأوروية.