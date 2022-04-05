أورسولا فون دير لايين إلى كييف هذا الأسبوع

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين ستتوجّه برفقة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إلى كييف خلال الأسبوع الجاري حيث سيلتقيان بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل التوجه إلى وارسو السبت في إطار مناقشة مبادرة تهدف إلى جمع التبرعات والأموال للاجئين الأوكرانيين.

وقال الرئيس الأوكراني يوم الثلاثاء خلال لقاء مع الصحافة "أتوقع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف في الأيام المقبلة ولا نعرف بعد متى"، وأضاف " اتفقنا اول امس مع الاتحاد الأوروبي على تشكيل لجنة تحقيق دولية" في إشارة منه إلى "جرائم الحرب" التي تتهم القوات الروسية بارتكابها، وذلك بعد ظهور صور مروعة من بلدة بوتشا شمال البلاد.

وقالت فون دير لايين في تغريدة لها إن "الاتحاد مستعد لإرسال فرق من المحققين إلى الميدان لتوثيق جرائم الحرب في بوتشا وأماكن أخرى في أوكرانيا بالتنسيق مع مكتب االدعاء العام الأوكراني".

وقبيل الزيارة المرتقبة، كانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التقت يوم الجمعة الرئيس الأوكراني زيلينسكي وممثلي الحكومة الأوكرانية في كييف، حيث أكدت دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت ميتسولا: سنساعد في إعادة بناء مدنكم.

كما سافر رؤساء حكومات بولندا و جمهورية التشيك وسلوفينيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف في الـ15 من الشهر الجاري لإظهار التضامن مع أوكرانيا، بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي، حسبما أعلن رئيس وزراء بولندا حينها في بيان أشار إلى أن هدف الزيارة هو "تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين".

كما يعتزم المستشار النمساوي كارل نيهامر السفر إلى كييف في الأيام المقبلة للقاء الرئيس زيلينسكي، بهدف "تزويد أوكرانيا بأفضل دعم إنساني وسياسي سريع" حسب بيان صادر عن مكتب كارل نيهامر.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي، دعا في وقت سابق جميع "أصدقاء أوكرانيا لزيارة كييف".