أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بتوجيه الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا وتسليحها

دعا ثلاثة وسبعون نائبا في البرلمان الأوروبي إلى استخدام 300 مليار دولار من الأموال والأصول الروسية المصادرة من هيئات وأشخاص خاضعين للعقوبات، لتمويل الجيش الأوكراني وإعادة إعمار البلاد. وجاءت الدعوة في رسالة أرسلت إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل.

تشير الرسالة ، التي أوردها موقع يوراكتيف، إلى أن الأصول الروسية المصادرة تبلغ حوالى 300 مليار دولار تشمل احتياطيات وأصول الذهب والعملات الأجنبية الروسية المودعة في بلدان مختلفة، مثل الولايات المتحدة ، حيث تمت مصادرة حوالي 100 مليار دولار.

لكن توجد عقبات أمام تصفية تلك الأصول وإعادة استخدامها، تتمثل في التشريعات الوطنية حيث يعتقد مؤيدو المبادرة أنه "من العدل أيضًا أن تستثمر أصول الدولة الروسية أيضًا في دعم ضحايا عدوان بوتين" حسب الرسالة.

الاستئناس بالتشريع الإيطالي المناهض للمافيا

قال فابيو ماسيمو كاستالدو، عضو البرلمان لـموقع يوراكتيف: "يجب على المجتمع الدولي أن يستأنس بالتشريع الإيطالي المناهض للمافيا، كنموذج يحتذى، والذي ينص على إعادة استخدام الأصول المصادرة من الأشخاص الخاضعين للعقوبات". وكان من بين نواب البرلمان الأوروبي الداعين إلى فكرة استخدام الأصول التابعة للروس الخاصعين للعقوبات، دومنيك رويز ديفيسا ودانوتا هوبنر وغي فيرهوفشتات ودانيال فرويند.

الحكومة الأوكرانية تقدر تكلفة إعادة البناء بما لا يقل عن 600 مليار دولار

في نيسان/ أبريل، قدرت الحكومة الأوكرانية تكلفة إعادة البناء بعد الحرب بما لا يقل عن 600 مليار دولار. كتب أعضاء البرلمان الأوروبي في الخطاب أنه "ستكون هناك حاجة إلى "مائة مليار يورو" أو حتى "تريليون يورو" لإعادة بناء أوكرانيا" وفقاً لما ذكره موقع يوراكتيف.

تضامن أوروبا مع اللاجئين الأوكرانيين سيكلف 40 مليار يورو في عام 2022

علاوة على ذلك، حددت الرسالة أن " تضامن أوروبا مع اللاجئين الأوكرانيين والرغبة في تقديم حماية كريمة وإنسانية لهم على النحو الذي يمنحه توجيه الحماية المؤقتة ، يمكن أن يصل إلى 40 مليار يورو لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 وحده".

إنشاء صندوق إعادة إعمار أوكرانيا

وطالب النواب المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح تشريعي عاجل يوفر إطارًا واضحًا يسمح بإعادة استخدام "كنز" بوتين "لحماية وإعادة بناء أوكرانيا" ودعا النواب كذلك إلى ضرورة أن " يتم التنسيق مع الشركاء الدوليين لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والدفاع المستخدم من احتتياطيات روسيا المجمدة". في 4 أيار/مايو، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة لتقديم حزمة الإنعاش بعد الحرب لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار.

قالت رسولا فون دير لاين لنواب البرلمان الأوروبي "يجب أن تجلب هذه الحزمة استثمارات ضخمة لتلبية الاحتياجات والإصلاحات الضرورية"، مضيفة: "نريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب. لكننا نريد أيضًا تهيئة الظروف لنجاح أوكرانيا في فترة ما بعد الحرب ".

من جانبه، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في نيسان/ أبريل إن جهود إعادة الإعمار ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص. وأوضح هوير: "إذا سنحت لنا الفرصة أخيرًا لإعادة بناء أوكرانيا، فإننا نتحدث عن مبالغ تفوق الخيال في الوقت الحالي".

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى "مصادرة" أصول الروس

بعد ذلك ، في 5 أيار/مايو، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات بهدف استخدامها بعد تجميدها لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. قال شارل ميشال إن على ا لاتحاد الأوروبي مصادرة وبيع الأصول الروسية المجمدة التي أعلن الحجز عليها في وقت سابق و"استخدام العائدات المالية لإعادة بناء أوكرانيا وإعمارها حسب قوله.