العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة في بلغاريا

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة الجمعة على بعد حوالى عشرين كلم من صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015.

وقالت وزارة الداخلية "بحسب المعلومات الاولية، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب". ولم تعرف اسباب وفاتهم حتى الآن لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرض الشاحنة لحادث.

وأبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة مهجورة قرب قرية لوكورسكو على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة صوفيا.

وقالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا بينما تم نقل جرحى إلى المستشفى.

وشهدت بلغاريا التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها على الرغم من وجود سياج من السلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.

وتذكر هذه المأساة بالعثور على جثث 39 فيتناميًا في 2019 في شاحنة مبردة بالقرب من لندن.

وشهدت النمسا مأساة مماثلة في 2019. وعثرت الشرطة حينذاك على شاحنة مبردة مهجورة على جانب طريق سريعة في بارندورف بالقرب من الحدود المجرية تضم جثث 71 مهاجرا في حالة تحلل لرجال ونساء وأطفال.