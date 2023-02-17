English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أخبار أوروبا

العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة في بلغاريا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
Hristo Rusev
Hristo Rusev   -  حقوق النشر  /Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة الجمعة على بعد حوالى عشرين كلم من صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015.

وقالت وزارة الداخلية "بحسب المعلومات الاولية، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب". ولم تعرف اسباب وفاتهم حتى الآن لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرض الشاحنة لحادث.

وأبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة مهجورة قرب قرية لوكورسكو على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة صوفيا.

وقالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا بينما تم نقل جرحى إلى المستشفى.

وشهدت بلغاريا التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها على الرغم من وجود سياج من السلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.

وتذكر هذه المأساة بالعثور على جثث 39 فيتناميًا في 2019 في شاحنة مبردة بالقرب من لندن.

وشهدت النمسا مأساة مماثلة في 2019. وعثرت الشرطة حينذاك على شاحنة مبردة مهجورة على جانب طريق سريعة في بارندورف بالقرب من الحدود المجرية تضم جثث 71 مهاجرا في حالة تحلل لرجال ونساء وأطفال.

المصادر الإضافية • أ ف ب