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البنك المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد   -  Copyright  AP Photo/Michael Probst
بقلم:  يورونيوز

قال المركز في بيان "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً".

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية يوم الخميس، وهي ثامن زيادة على التوالي، كجزء من سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

وقال المركز في بيان "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً". 

ووصل سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، إلى 3.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2001. ويبلغ معدل إعادة التمويل الآن 4.0 بالمئة ومعدل تسهيل الإقراض الهامشي عند 4.25 بالمئة.

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