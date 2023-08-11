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الخضر والاشتراكيون الديمقراطيون يتفقان على مرشح مشترك لخوض انتخابات هولندا المبكرة

فرانس تيمرمانس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي
فرانس تيمرمانس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي Copyright Pedro Pardo/Pool Photo via AP
بقلم:  يورونيوز
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من المخطط أن يخوض فرانس تيمرمانس الانتخابات المبكرة كمرشح للخضر والاشتراكيين الديمقراطيين. يشغل تيمرمانس حالياً منصب نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية. فهل سينجح في الانتقال من بروكسل إلى لاهاي؟

يريد الحزبان الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر في هولندا دخول الانتخابات البرلمانية مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي فرانس تيمرمانس. وكما هو متوقع، رشحت المجالس التنفيذية للحزبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي تيمرمانس كمرشح مشترك يوم الجمعة. والآن يجب على الأعضاء التصويت عليها بحلول 22 أغسطس. لكن هذا يعتبر إجراء شكلي، إذ لا يوجد مرشحون آخرون.

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تطلق المجالس التنفيذية لكلا الحزبين على تيمرمانس "المرشح المثالي" للتحالف الانتخابي المشترك بين الأحمر والأخضر. ستجرى الانتخابات في هولندا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. 

وكان تيمرمانس قد صرح سابقاً أنه يود أن يكون مرشحاً للتحالف الجديد.

AP Photo
أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مع نائبها فرانس تيمرمانزAP Photo

تيمرمانس البالغ من العمر 62 عاماً نائب رئيسة المفوضية الأوروبية. 

ومجرد أن يقرر الأعضاء، يريد مغادرة المفوضية والعودة إلى وطنه. كان الاشتراكي الديمقراطي في بروكسل منذ ما يقرب من عشر سنوات. في السابق كان وزيراً للخارجية الهولندية.

كان تحالف يمين الوسط السابق في لاهاي قد انهار في أوائل يوليو بسبب خلاف حول سياسة اللجوء وأعلن رئيس الحكومة الليبرالي اليميني مارك روته أنه سيترك السياسة.

المصادر الإضافية • د ب أ

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الحزب الاشتراكي الديموقراطي هولندا- سياسة المفوضية الأوروبية الخضر أورسولا فون دير لايين انتخابات مبكرة