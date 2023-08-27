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شاهد: لحظة انفجار بمحطة وقود أدى إلى سقوط قتيلين و56 جريحا في رومانيا

موقع الانفجار
موقع الانفجار Copyright DANIEL MIHAILESCU/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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قُتل شخصان وأصيب 56 آخرون جراء انفجارين في محطة للغاز المسال قرب بوخارست على ما أعلنت السلطات الرومانية.

ومن بين الجرحى 39 إطفائيا أصيبوا بالانفجار الثاني الذي وقع بعد استجابتهم للانفجار الأول في موقع المحطة في كريفيديا بشمال العاصمة.

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والقتيلان هما زوجان. وقضى الرجل بنوبة قلبية فيما قضت المرأة متأثرة بحروق بالغة اصابتها.

وأفاد رئيس قسم الإسعاف رائد عرفات بأن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، مشيرا الى أن بعض المصابين يعانون حروقا بالغة.

وكشف عرفات في بيان "أرسلنا اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين الى الخارج لتلقي العلاج".

وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن هؤلاء نقلوا الى إيطاليا وبلجيكا.

وكتب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينارتشيتش على منصة إكس أن رومانيا طلبت مساعدة عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الاوروبي بهدف معالجة 18 مصابا بحروق بالغة، لافتا إلى أن النمسا وألمانيا والنرويج عرضت مساعدتها.

وأُرسِلت أكثر من عشرين عربة إطفاء إلى مكان الحادث، وأُجلي السكان ضمن دائرة قطرها 700 متر حسبما ذكرت مفتشية الطوارئ في بيان.

وأعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على فيسبوك عن أسفه لهذه "المأساة" داعيا إلى إجراء تحقيق.

وأكد مسؤولون أن أسباب الانفجارين لا تزال مجهولة.

وأوضح عرفات "نعلم بأن المحطة لم تكن في الخدمة ولم يكن مسموحا لها بالعمل".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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