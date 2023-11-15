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الاتحاد الأوروبي يقترح فرض حظر على استيراد الألماس من روسيا

عقوبات أوروبية
عقوبات أوروبية Copyright Martial Trezzini/' KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
بقلم:  يورونيوز
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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد الألماس وغازات النفط المسيلة من روسيا في حزمة عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق وثيقة اطلعت عليها فرانس برس الأربعاء.

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وتشمل العقوبات إجراءات تهدف لمنع روسيا من الالتفاف على السقف المحدد لأسعار النفط. ويتعيّن على بلدان الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة بالإجماع.

وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ شنّ الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وياتي الحظر على الألماس الروسي، بعدما تخلت بلجيكا، أحد مراكز التجارة الرئيسية، عن معارضتها لذلك.

ويأتي السعي لفرض عقوبات جديدة في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في وضع خطة طويلة الأمد تضمن تمويل الأسلحة لأوكرانيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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