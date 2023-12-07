اتهام جديد للنجم الفرنسي جيرار دوبارديو باعتداء جنسي

بقلم: يورونيوز

الدعوى التي قدمتها الممثلة إيلين داراس هي الأحدث في سلسلة من الادعاءات والاتهامات التي قدمتها نساء أخريات ضد الممثل الفرنسي المعروف عالميًا في السنوات القليلة الماضية.

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قدّمت ممثلة فرنسية شكوى بشأن اعتداء جنسي على جيرار دوبارديو في أيلول / سبتمبر، وفق ما أعلن المدّعون الأربعاء، تضاف إلى سلسلة دعاوى تستهدف النجم الفرنسي.

وقالت إيلين داراس إن دوبارديو اعتدى عليها في أثناء تصوير فيلم "ديسكو" عام 2007، حسب المدّعين في باريس، مؤكدة معلومات أوردتها محطة "فرانس 2" التلفزيونية. وكان المحققون ينظرون في الشكوى التي يرجّح أنها تندرج ضمن قانون التقادم الفرنسي، ليقرروا ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقًا أم لا.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمحامي دوبارديو كريستيان سان-باليه للتعليق على الفور.

وقالت داراس لوكالة فرانس برس "استغرق الأمر عاما للانتقال من التحدّث عما حصل (في وسائل الإعلام) إلى الشكوى الجنائية". وأضافت "دخول مركز الشرطة وإخبار أحد العناصر بأن شخصًا ما لمس أعضاءك الحميمة، ليس أمرا سهلا".

ووجهت اتهامات إلى دوبارديو عام 2020 في باريس بعد مزاعم باغتصابات واعتداءات جنسية عقب شكوى قدمتها الممثلة شارلوت أرنو. كذلك وجهت 13 امرأة اتهامات إلى الممثل بالعنف الجنسي نشرها موقع "ميديابارت" الإخباري في نيسان / أبريل، ويعود بعضها الى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي رسالة إلى صحيفة "لوفيغارو" في تشرين الأول/ أكتوبر، قال دوبارديو إنه "ليس مغتصبًا ولا مفترسًا جنسيًا".