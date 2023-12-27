شاهد: بعد هطول أمطار غزيرة.. فيضانات تجتاح عدة مناطق في هولندا وألمانيا

بقلم: يورونيوز

تتعرض مناطق واسعة في هولندا وجارتها الغربية ألمانيا إلى فيضانات وسيول عارمة إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت كانت فيه التربة مشبعة أصلا بالمياه.

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بعد عواصف شتوية قوية جلبت معها أمطارا غزيرة، تتعرض مناطق واسعة في هولندا وألمانيا إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه في الأنهار، مما تسبب في فيضانات عارمة غمرت مناطق واسعة من هولندا ومن شمال ووسط ألمانيا.

ففي هولندا، امتلأت أذرع نهر الراين المختلفة بالمياه، مما أدى إلى خروجها عن مساراتها، وبالأخص نهر آيسل بالقرب من مدينة ديفينتر في شرق وسط هولندا، حيث وضع عناصر الدفاع المدني بمساعدة متطوعين أكياس الرمل بالقرب في مناطق تدفق المياه في محاولة لمنع الفيضانات من الوصول إلى داخل المدينة. ومن المتوقع أن تصل الفيضانات نهار الخميس، 28 كانون الأول / ديسمبر، إلى الذروة.

ومما زاد الطين بلة هو أن الأمطار هطلت في وقت كانت فيه الأرض مشبعة بالمياه أصلا، مما أدى إلى عدم قدرة التربة والأنهار على استيعاب كميات الأمطار الغزيرة. ويخشى المزارعون في هولندا من أن الظروف الجوية السيئة قد تؤثر على محصول البطاطا وبنجر السكر.

ألمانيا

الوضع مشابه أيضا في الجارة ألمانيا، وبالأخص في مدينة بريمن في شمال البلاد وفي ولاية سكسونيا السفلى، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى خروج عدة أنهر عن مساراتها مثل نهر فيزر وفومه وفوربه، مما تسبب في غمر حقول زراعية ومنازل.

ومع أنّ منسوب المياه يرتفع بشكل طفيف أو يبقى على حاله، إلا أن السدود مشبعة بالمياه للغاية ولا تزال معرضة لخطر الانهيار، لذلك تقوم خدمات الطوارئ بوضع أعداد كبيرة من أكياس الرمل على السدود لتدعيمها في العديد من الأماكن خلال ساعات الليل وحتى الصباح.