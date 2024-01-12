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بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر... تسلا تعلّق الإنتاج في ألمانيا

مصنع تسلا في غرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين
مصنع تسلا في غرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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توقف إنتاج السيارات الكهربائية بشكل تام تقريبا في مصنع تسلا بالقرب من برلين بسبب نقص في القطع سببه عرقلة سلسلة التوريد الناجمة عن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.

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قالت شركة تسلا إنها علّقت مؤقتًا معظم عمليات الإنتاج في مصنعها الألماني بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والذي يُعد ممرا حيويا لحركة شحن البضائع في العالم.

وقال عملاق صناعة السيارات الكهربائية في بيان الخميس إن مصنعه في غرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، والذي يصنّع بطاريات وسيارات من طراز Y، سيتوقف مؤقتًا في المدّة بين الـ29 كانون الثاني / يناير وحتى الـ11 من شباط / فبراير.

ويأتي هذا الإعلان كمؤشر على تأثير الاضطرابات والقتال في الشرق الأوسط على تعطيل سلاسل توريد الصناعة العالمية، حيث أفادت شركات الشحن أنها مضطرة إلى إعادة توجيه السفن التي تحمل البضائع والقطع والمكونات عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وحسب خبراء فإن الطريق الأطول يعني 10 أيام أو أكثر إضافية للرحلة.

وجاء في بيان الشركة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك: "إن الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح تؤثر أيضًا على الإنتاج في غرونهايده. أوقات النقل الأطول بكثير تخلق فجوة في سلاسل التوريد."

وأضافت تسلا إنه من المتوقع العودة إلى عمليات الإنتاج المعتادة في الـ12 شباط / فبراير.

ويُعدّ مصنع تسلا في غرونهايده جنوب شرق برلين الأول للشركة في أوروبا، وقد افتُتح عام 2022 ويعمل فيه 11 ألف عامل.

المصادر الإضافية • أ ب

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