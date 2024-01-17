شاهد: الثلوج الكثيفة تربك دول شمال أوروبا والصقيع يشل حركة القطارات والطيران

بقلم: يورونيوز

دعت السلطات في عدة دول شمال أوروبا مواطنيها بالبقاء في منازلهم يوم الأربعاء بعد أن تسببت الأحوال الجوية القاسية في حدوث فوضى على الطرقات وتعطيل وسائل النقل العام.

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ضربت الثلوج والأمطار المتجمدة عدة أجزاء من شمال ووسط أوروبا، ما أدى إلى توقف حركة النقل، وحدوث فوضى على الطرق، وتعطيل كبير في المطارات في المنطقة.

في الدنمارك، جعلت الثلوج الكثيفة، التي صاحبتها رياح قوية من التنقل على الطرقات أمراً في غاية الخطورة حيث وقعت عدة حوادث تسببت في إعاقة حركة المرور. وتأثرت السكك الحديدية أيضاً حيث دعت الشركات موظفيها إلى العمل عن بعد، كما طلبت من عملائها تأجيل مواعيدهم.

وفي العاصمة النرويجية أوسلو، أدى ضعف الرؤية والثلوج الكثيفة إلى توقف خدمات الحافلات ما أدى إلى تقطع السبل بالعديد من المسافرين.

كما اضطر مطار أوسلو إلى الإغلاق بشكل مؤقت الأربعاء بسبب الثلوج الكثيفة، التي أدت إلى انخفاض الرؤية بالنسبة للطيارين.

وفي منطقة لورين شمال شرق فرنسا، أصدر المسؤولون إنذاراً برتقالياً بسبب الأمطار الجليدية والثلوج. كما تمّ الإبلاغ عن عدة حوادث مرور حيث تأثرت وسائل النقل العام بشكل كبير. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من تساقط المزيد من الثلوج والأمطار على معظم أنحاء شمال شرق البلاد.

أما في ألمانيا، فقد تم إلغاء حوالي 700 رحلة جوية بسبب الظروف الجوية القاسية في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد. وحذر مسؤولو المطار من خطر تراكم الجليد على الطائرات أثناء تحركها نحو المدرج. وتسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار في تأخير وإلغاء رحلات في عدة مطارات ألمانية أخرى.

كما سُجلت حوادث كثيرة على الطرق التي تحولت إلى جليد في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء.

وكإجراء احترازي، أغلقت العديد من المدارس ورياض الأطفال أبوابها لهذا اليوم، وعرضت بعض الشركات على موظفيها إمكانية العمل من المنزل.

وفي بلجيكا وضعت الأقاليم الجنوبية في حالة تأهب، بسبب الأمطار المتجمدة التي تؤثر على حركة المرور على الطرقات.