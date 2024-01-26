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انخفاض معدل البطالة في إسبانيا بعد خلق 780 ألف فرصة عمل جديدة

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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انخفض معدل البطالة في سوق العمالة الإسبانية إثر خلق 783 الف وظيفة خلال الربع الأخير من العام المنصرم.

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قال المعهد الإسباني الوطني للإحصاء إن معدل البطالة وصل إلى 11.76% انخفاضاَ من 11.84% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن "بيانات سوق العمل لعام 2023 تظهر قوة وصمود تعافي الاقتصاد الإسباني".

وطبقاً لإحصاءات المعهد الوطني، انخفض توظيف الرجال  بمقدار 64 ألفاً وزاد بمقدار 45 ألفاً للنساء. 

ومن حيث الجنسية، تراجع التوظيف بمقدار 44 ألفاً بين الإسبانيين، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة، وارتفعت بمقدار 25 ألفاً بين الأجانب.

وكانت معدلات البطالة بدول منطقة اليورو قد انخفضت بمقدار طفيف في شهر نوفمبر – تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 6.4% من 6.5% في أكتوبر – تشرين الأول و6.7% في 2022.

شهدت إسبانيا نموا أكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى خلال العام الماضي. 

وتتوقع الحكومة نمواً قوياً بنسبة 2.4% لعام 2023.

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