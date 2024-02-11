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فيديو: مظاهرة ضد مشروع قرار يجيز زواج المثليين جنسياً في اليونان

متظاهرة يونانية تحمل صليباً
متظاهرة يونانية تحمل صليباً Copyright Yorgos Karahalis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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خرج المئات اليوم الأحد في مظاهرة مناهضة لمشروع قرار يقنن زواج المثليين والمتحولين جنسياً في العاصمة اليونانية أثينا.

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ومن المقرر ان ينظر البرلمان اليوناني مشروع القرار هذا الأسبوع.

وترعى الحكومة المحافظة في اليونان مشروع القانون، لكن الموافقة عليه تتطلب أصواتاً من أحزاب المعارضة بالوسط واليسار. 

وقال ديميتريس ناتسيوس، زعيم حزب نيكي اليميني المتطرف، أثناء المظاهرة: "اليونان بلد مسيحي أرثوذكسي وتقاليدنا لا تسمح بذلك".

وأضاف: "نحن نعرف ونحترم نوعاً واحداً من الزواج وهو الزفاف المسيحي الأرثوذكسي. ودستورنا أيضاً لا ينص على ذلك، لذا فإن مشروع القانون هذا غير دستوري ويتعارض مع إيماننا بالمسيح".

ووصف منظمو مسيرة الأحد مشروع القانون بأنه يمثل تهديداً لتقاليد الأسرة اليونانية.

ويسعى العديد من الأزواج المثليين جنسياً في اليونان الذين إلى تكوين أسر، حيث يتزوجون مدنياً حالياً في بلدان تسمح بزواجهم بشكل قانوني.

وستصبح اليونان أول دولة ذات أغلبية مسيحية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين في حال مواقفة البرلمان على القانون.

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