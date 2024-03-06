إيقاف ثلاثة مراهقين في فرنسا على خلفية صلتهم بخطة اعتداء في بروكسل

بقلم: يورونيوز

لا يعتبر الأطفال القصر الثلاثة متورطين مباشرة في خطة الهجوم، الذي كان سيستهدف قاعة احتفالات في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولكنهم كانوا يتبنون أطروحات "إسلامية" متشددة، على شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي بحسب وسائل إعلام فرنسية.

اعلان

جرى إيقاف أربعة أشخاص في بلجيكا يوم الأحد، كان يشتبه أنهم يريدون تنفيذ هجوم في بروكسل، يرافقه مسار مواز في فرنسا.

وقد اشتبه في وجود صلة بين أولئك الأشخاص الأربعة، وثلاثة مراهقين جرى استدعاؤهم أمس الثلاثاء، في ثلاث مدن فرنسية، حيث تفاعلوا عبر مجموعات نشطة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلوا دعاية متطرفة، إلى جانب خطط تنفيذ هجمات تم التطرق إليها، بحسب صحيفة لوموند، نقلاً عن مصدر في جهاز للنيابة العمومية مكلف بمكافحة الإرهاب.

وأبقت السلطات الفرنسية المراهقين الثلاثة رهن الإيقاف، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية، بنية الإعداد لجرائم تستهدف أشخاصا، حيث تم استجوابهم، وأثير مع أحدهم الحديث بخصوص معلومة قضائية تتعلق برغبة فتى قاصر آخر، بالانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، بنية تنفيذ هجوم.