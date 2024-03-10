انطلاق الانتخابات البرلمانية في البرتغال وسط مخاوف من جنوح البلاد نحو اليمين

بقلم: يورونيوز

فتحت مراكز الاقتراع في البرتغال أبوابها يوم الأحد لإجراء انتخابات يمكن أن تضيف زخما إلى انجراف أوروبا نحو اليمين.

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وأدت سلسلة من فضائح الفساد الأخيرة إلى تشويه سمعة الحزبين اللذين تناوبا على السلطة لعقود من الزمن، الحزب الاشتراكي من يسار الوسط والحزب الديمقراطي الاشتراكي من يمين الوسط، والذي يتنافس مع حليفين صغيرين في ائتلاف يطلق عليه اسم التحالف الديمقراطي.

ولا يزال من المتوقع أن تحصل تلك الأحزاب التقليدية على معظم الأصوات.

وكان الإحباط العام من السياسة كالمعتاد قد تسلل بالفعل قبل الاحتجاجات حول الكسب غير المشروع.

والأجور المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة – التي تفاقمت العام الماضي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة – بالإضافة إلى أزمة الإسكان والإخفاقات في الرعاية الصحية العامة ساهمت في الاستياء.

وقد زاد من إثارة هذا السخط حزب تشيجا (كفاية)، وهو حزب شعبوي من المحتمل أن يحقق أقصى استفادة من المزاج العام الحالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون حزب تشيجا ثالث أكثر الأحزاب تصويتًا في التحول السياسي نحو اليمين الذي شوهد بالفعل في أماكن أخرى في أوروبا.