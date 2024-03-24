شاهد: مظاهرة حاشدة في فيينا ضد اليمين المتطرف والعنصرية وكره الاجانب

بقلم: يورونيوز

شهدت العاصمة النمساوية السبت مظاهرة حاشدة ضد التطرف اليميني والعنصرية. يأتي ذلك وسط خشية من الصعود الملحوظ لأحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا.

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خرج يوم السبت الآلاف في شوارع العاصمة النمساوية فيينا للتظاهر ضد التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية. ووفقًا للمنظمين، انضم حوالي عشرة آلاف شخص إلى المظاهرة التي دعت إليها العديد من المنظمات.

وانطلقت المظاهرة من ميدان حقوق الإنسان في الحي السابع عبر شارع رينغ إلى ميدان بلهاوس التي انتهت فيه المظاهرة.

وكانت المظاهرة موجهة أيضًا ضد حزب الحرية FPÖ الذي يريد، حسب المتظاهرين، توجيه النمسا نحو اليمين.

ويقول المنظمون إن الهدف الرئيسي للمظاهرة هو الدفاع عن الديمقراطية وإرسال إشارة قوية ضد العنصرية والتطرف وكراهية الأجانب.

ويقول رجل مسن شارك في المظاهرة: "الحركات اليمينية لا تتصاعد في النمسا فقط، بل في جميع أنحاء أوروبا، وهذا هو المرعب في الأمر. وإذا نظرت إلى الدول الإسكندنافية أو إسرائيل، فالأمر هكذا تمامًا. بعبارة أخرى، ليس فقط في الحي السابع أو في فيينا، بل نحن ضد اليمين في جميع أنحاء العالم. يجب ألا نغفل عن ذلك".