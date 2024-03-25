هل استخدم خفر السواحل الفرنسي رذاذ الفلفل لمنع قوارب المهاجرين من عبور قناة المانش؟

بقلم: يورونيوز

في أحد مقاطع الفيديو، يظهر قارب للشرطة وهو يدور حول زورق وعلى متنه أشخاص يرتدون سترات النجاة. ويُحدث القارب أمواجًا كبيرة أثناء دورانه، وفي مقطع آخر نرى الأشخاص على متن الزورق، وهم يحاولون إزالة المياه التي غمرت قاربهم.

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أظهرت لقطات قاربا لخفر السواحل الفرنسية وهو يستخدم ما وُصف بـ"الأساليب العدوانية" لمحاولة منع قوارب المهاجرين من عبور قناة المانش.

وقد تمّ الحصول على لقطات الفيديو ونشرها عن طريق مؤسسة "لايت هاوس ريبورتس"، كجزء من تحقيق تم إجراؤه بالتعاون مع "لوموند"، "دير شبيغل" و"ذي أوبسرفر".

في أحد مقاطع الفيديو، يظهر قارب للشرطة وهو يدور حول زورق وعلى متنه أشخاص يرتدون سترات النجاة. ويُحدث القارب أمواجًا كبيرة أثناء دورانه، وفي مقطع آخر نرى الأشخاص على متن الزورق، وهم يحاولون إزالة المياه التي غمرت قاربهم.

ويُظهر مقطع فيديو آخر قاربًا للشرطة وهو يقترب من قارب المهاجرين ويظهر شرطي، وهو يهدد الركاب بإطلاق رذاذ الفلفل.

وقالت "لايت هاوس ريربورتس" في تحقيقها إنها حصلت على عدة لقطات ووثائق وشهادات شهود تظهر أن الشرطة الفرنسية استخدمت "أساليب عدوانية".

وقال كيفن سوندرز، كبير مسؤولي الهجرة السابق في قوة الحدود البريطانية، لقناة سكاي نيوز البريطانية، إنه على الرغم من أن اللقطات قد لا "تبدو جيدة"، إلا أنها كانت محاولة لإنقاذ حياة أولئك الذين يحاولون القيام بعملية عبور خطيرة لقناة المانش، مؤكدأ أن خفر السواحل الفرنسي حاول إجبار القارب على العودة، لأنه إذا لم يفعل ذلك، فإن نسبة احتمال غرق القارب هي خمسين في المائة. "لذا، في الواقع، ورغم أن هذا لا يبدو جيدًا، إلا أنه في الواقع قد يكون محاولة لإنقاذ الأرواح".

ودعا ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إلى بذل المزيد من الجهود "لإزالة حاجة" الأشخاص للقيام بالرحلة في المقام الأول، مشيرا إلى أن أنّ الطريقة الوحيدة لإنقاذ الحياة هي إزالة حاجة الناس للقيام برحلات خطيرة. وأضاف: "لا يمكنك القيام بذلك إذا كان كل ما تعرضه هو إيقاف القارب بطريقة أو بأخرى وعدم القيام بأي شيء لضمان وصول الشخص إلى إجراءات اللجوء الآمنة".

والعام الماضي، تم تسجيل 30 ألف عبور عبر قناة المانش في أرقام أولية، وفقا للحكومة البريطانية. ويمثل الرقم انخفاضا بأكثر من الثلث عن العام السابق عندما تم تسجيل 45 ألف حالة عبور.

ووضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "إيقاف القوارب" على سلّم أولوياته وفرضت حكومته المحافظة قوانين صارمة للهجرة للحد من تدفق المهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر بواسطة قوارب غير صالحة للإبحار.