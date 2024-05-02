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شاهد: صيادون يغلقون الموانئ احتجاجاً على "الحصص غير الديمقراطية" في النرويج

صورة أرشيفية لمركب صيد في النرويج
صورة أرشيفية لمركب صيد في النرويج Copyright Hakon Mosvold/AP
Copyright Hakon Mosvold/AP
بقلم:  يورونيوز
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وصف الصيادون الحصص المقترحة من الحكومة بأنها "غير ديمقراطية"، ويقولون إنها نتيجة لتبادل الرسائل النصية القصيرة السرية بين المسؤولين الحكوميين.

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اعتصم عدد من الصيادين وأغلقوا عدة موانئ في شمال النرويج اعتراضًا على خطط حكومية جديدة لتوزيع حصص الصيد.

وتعطي القواعد الحكومية الجديدة المقترحة أولوية الصيد للقوارب الأكبر حجما على القوارب الصغيرة، بينما يطالب الصيادون بتوزيع أكثر عدالة.

ووصف الصيادون الحصص بأنها "غير ديمقراطية"، ويقولون إنها نتيجة لتبادل سري للرسائل النصية القصيرة بين المسؤولين الحكوميين.

ولم تتم الموافقة على القواعد الجديدة من قبل البرلمان النرويجي بعد.

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