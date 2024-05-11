إيطاليا: انخفاض قياسي في عدد المواليد والبابا يوصي بالإنجاب لحل معضلة تمس كل أوروبا

بقلم: يورونيوز

يواصل معدل الولادات في إيطاليا هبوطه المقلق، ليصبح من بين أدنى المعدلات في العالم. فقد شهد انخفاضا مستمرا منذ حوالي 15 عاما، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي.

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يكثف البابا فرنسيس حملته لحث الإيطاليين على إنجاب الأطفال، داعيا إلى سياسات طويلة المدى لمساعدة الأسر ومحذرًا من أن الأزمة الديموغرافية في البلاد تهدد المستقبل.

وفي تجمع سنوي للمجموعات المؤيدة للأسرة، قال فرنسيس يوم الجمعة إن "عدد الولادات هو المؤشر الأول على أمل الناس"، مؤكدًا أنه دون الأطفال والشباب، يفقد البلد رغبته في المستقبل.

معدل الولادات في إيطاليا يعدّ من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث يشهد انخفاضًا مطردًا منذ ما يقرب من 15 عامًا، ووصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي بولادة 379 ألف طفل فقط.

بدعم قوي من الفاتيكان، قادت الحكومة اليمينية بزعامة جورجيا ميلوني حملة لتشجيع ما لا يقل عن 500 ألف ولادة سنوياً بحلول عام 2033، بهدف تحقيق معدل يعتبره الخبراء ضروريًا لمنع الاقتصاد من الانهيار تحت وطأة شيخوخة السكان.

"الأنانية والنزعة الاستهلاكية والفردية"

وفيما يتعلق بتصريحات البابا، دعا فرنسيس إلى وضع استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد لتشجيع الأزواج على إنجاب الأطفال، من خلال حل مشكلة عقود العمل غير المستقرة والعوائق التي تحول دون شراء المنازل، وضمان عدم إجبار النساء على الاختيار بين الأمومة والعمل.

وأضاف البابا: "إن مشكلتنا الرئيسية في هذا العالم ليست في ولادة الأطفال، بل في الأنانية والنزعة الاستهلاكية والفردية التي تؤدي إلى شعور الناس بالامتلاء والوحدة والتعاسة".

ومن المتوقع أن يركز البابا بشكل كبير على التركيبة السكانية خلال العام المقدس 2025، والذي سيضع "الأمل" كموضوع رئيسي له.

وفي مرسوم الدعوة إلى اليوبيل للعام 2025، الذي صدر الخميس، دعا فرنسيس إلى ميثاق اجتماعي جديد بين المسيحيين لتشجيع الأزواج على الانفتاح على إنجاب الأطفال.