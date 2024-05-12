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فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي"

مسيرة حاشدة في تبليسي
مسيرة حاشدة في تبليسي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تتواصل الاحتجاجات في جورجيا ضد ما يعرف بـ"القانون الروسي"، الذي تسعى الحكومة إلى تشريعه.

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وانضم عشرات الآلاف إلى مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة الجورجية يوم السبت، للاحتجاج على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بشأن إعلان "التأثير الأجنبي".

ونظمت أحزاب المعارضة إلى جانب منظمات المجتمع المدني إلى المسيرة، التي تجمع فيها المشاركون في عدة أماكن مختلفة من العاصمة تبليسي، ومن ثم توجهوا نحو ساحة أوروبا.

كما خرجت مسيرات في مدن أخرى للاحتجاج على القانون الذي سيجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من خارج البلاد على التسجيل على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية". ويطلق منتقدو الحكومة اسم "القانون الروسي" على مشروع القانون بسبب وجود قانون مشابه في روسيا المجاورة، معتبرين أنه سيكبل الديمقراطية.

وتعهدت الجماعات الاحتجاجية بمواصلة التحرك حتى تسحب الحكومة مشروع القانون.

ويرى المعارضون أن القانون مستوحى من تشريعات مماثلة تستخدمها موسكو لقمع وسائل الإعلام المستقلة المعارضة لسياسة الكرملين، إضافة إلى أنه يمثل عائقًا أمام طموحات جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن حزب "الحلم الجورجي" الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، يقول إن مشروع القانون مهم لتمييز ما يرى فيه نفوذًا أجنبيًا ضارًا.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الجورجي مشروع القانون في القراءة النهائية يوم الإثنين.

المصادر الإضافية • أ ب

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