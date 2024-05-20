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شاهد: البحث عن العالقين في المناطق المتضررة من الفيضانات في مناطق سيبيريا الروسية

روسيا-فيضانات
روسيا-فيضانات Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  Adel Dellal
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نجحت فرق الطوارئ في إنقاذ الأشخاص والحيوانات عبر قوارب مطاطية حيث تمّ نقل بعض العائلات في منطقة أومسك إلى مركز إقامة مؤقت تم ترتيبه في روضة أطفال محلية.

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يواصل عمال الطوارئ في مناطق روسيا البحث عن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد أن ضربت الفيضانات عدة مناطق وظل منسوب المياه في نهر إرتيش بمنطقة أومسك السيبيرية مرتفعا.

ونجحت فرق الطوارئ في إنقاذ الأشخاص والحيوانات عبر قوارب مطاطية حيث تمّ نقل بعض العائلات في منطقة أومسك إلى مركز إقامة مؤقت تم ترتيبه في روضة أطفال محلية. وغمرت المياه أكثر من 1600 عقار في المنطقة، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.

وكانت منطقة ياكوتيا تعاني أيضًا من الفيضانات بسبب ذوبان الجليد بسبب التغير الموسمي. وتشمل المناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات كورغان وتيومين.

المصادر الإضافية • أ ب

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