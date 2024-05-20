هنغاريا: مصرع شخصين وفقدان آخرين في حادث تصادم قارب على نهر الدانوب

بقلم: يورونيوز

أفادت شرطة بودابست، أن حادث تصادم قارب وقع مساء السبت على نهر الدانوب بالقرب من بلدة "فيروس"، شمال بودابست، أسفر عن مصرع شخصين وفقدان 5 آخرين.

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وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سفينة سياحية اصطدمت بالقارب البخاري على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال بودابست.

وأفادت التقارير، أن الشرطة وطاقم البحث والإنقاذ بدؤوا عمليات البحث فور تلقيهم بلاغًا عن الحادث، مستخدمين طائرات دون طيار ومركبات نهرية.

في الوقت نفسه، تم إيقاف سفينة سياحية معطوبة في أعلى النهر في كوماروم. وقامت الشرطة بتفتيش كل من السفينة السياحية والقارب.

وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن فرص العثور على الناجين أحياء تتضاءل.

ولا يزال الغموض يحيط بمسار حادث التصادم المأساوي على نهر الدانوب، حيث لم تتضح بعد تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوعه.

وأفادت شرطة بودابست، أن 8 أشخاص بالغين كانوا على متن القارب البخاري وقت وقوع الحادث.

وتمكن أحد الركاب من إنقاذ نفسه والوصول إلى الشاطئ مصابًا بجروح، بينما تم العثور على جثتي رجل وامرأة في مكان قريب من الحادث.

وبحسب المعنيين، تُعقّد التيارات القوية والمياه المتجمدة عمليات البحث عن بقية من كانوا على متنه وسقطوا في النهر.

ووفقًا لمحطة التلفزيون العامة المجرية M1، فإن القارب السياحي المتورط في حادث التصادم هو "هايدلبرغ"، وهو عبارة عن سفينة سويسرية يبلغ طولها 109 أمتار (357 قدمًا) ويمكن أن تستوعب 110 أشخاص.

وقالت M1 إنه لم يصب أي من ركاب هذا القارب بإصابات.