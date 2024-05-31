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بوساطة إماراتية جديدة.. تبادل 150 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

رد فعل أسرى الحرب الأوكرانيين بعد تبادل الأسرى في مكان غير معلوم في أوكرانيا، 31 مايو 2024
رد فعل أسرى الحرب الأوكرانيين بعد تبادل الأسرى في مكان غير معلوم في أوكرانيا، 31 مايو 2024 Copyright AP/Ukrainian Presidential Press Office
Copyright AP/Ukrainian Presidential Press Office
بقلم:  Euronews
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أكد مسؤولون أوكرانيون كبار، الجمعة، أن 75 أسيراً أوكرانياً إضافياً أعيدوا من روسيا إلى البلاد.

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أعادت أوكرانيا 75 جندياً من روسيا إلى الوطن، الجمعة، في أحدث تبادل لأسرى الحرب، حيث رحب بهم مسؤولون أوكرانيون كبار.

وقالت لجنة التنسيق الأوكرانية المعنية بالتعامل مع أسرى الحرب: "بعد انقطاع طويل، حدثت عملية تبادل أخرى للأسرى: تم إطلاق سراح 75 مدافعاً ومدنياً من أسر العدو".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصفقة، الجمعة، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية: "طوال هذا الوقت، لم نتوقف عن العمل ليوم واحد، لإعادة الجميع من روسيا إلى الوطن .

وبدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا أسرى حرب، حيث سلم كل جانب 75 أسيراً للآخر بموجب اتفاق توسطت فيه الإمارات العربية المتحدة.

وقال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان: "إن 75 أسير حرب أوكرانيا عادوا اليوم الجمعة إلى الوطن من روسيا، ضمن عملية تبادل للأسرى".

وكتب على تيليغرام: " إنهم جنود ورقباء وضباط من القوات المسلحة الأوكرانية. اليوم هم في الوطن. أشكر كل منهم على خدمتهم. أشكر المدنيين على إيمانهم بأوكرانيا. المهمة هي إعادة الجميع. المجد لأوكرانيا".

المصادر الإضافية • AP & EBU

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