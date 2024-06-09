في اليوم الرابع والأخير.. صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي

بقلم: يورونيوز

يستمر التصويت اليوم في 21 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل اختيار 720 نائباً في أكبر انتخابات عابرة للحدود في العالم.

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يستكمل اليوم الأحد حوالي 350 مليون ناخب التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تدخل يومها الرابع والأخير.

ويستمر التصويت اليوم في 21 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل اختيار 720 نائباً في أكبر انتخابات عابرة للحدود في العالم.

وستصبح إيطاليا آخر دولة أوروبية تغلق أبواب الاقتراع الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وتنذر استطلاعات الرأي بمكاسب غير مسبوقة لأحزاب اليمين المتطرف وهو ما يزيد الضغط على القوى السياسية الوسطية المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وقد تؤثر نتائج الانتخابات على تغيير ميزان القوى السياسية بالبرلمان الأوروبي ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية، كما يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تحديد قيادات المؤسسات الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.

وتشكل الحرب في أوكرانيا والهجرة والمناخ أبرز القضايا التي تؤثر على تصويت هذا العام.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها بالفعل في ست دول بالتكتل، وهي جمهورية التشيك وجمهورية أيرلندا ولاتفيا ومالطا وهولندا وسلوفاكيا.

وفي هولندا، أظهرت الاستطلاعات الأولية فوز حزب "من أجل الحرية" بسبعة مقاعد برلمانية، صعوداً من مقعد واحد فقط فاز بها بالانتخابات السابقة.

كذلك حقق ائتلاف الخضر الاشتراكي الهولندي مكاسب مفاجئة بالفوز بثمانية مقاعد.

وفي مالطا، وهي أصغر دولة بالاتحاد الأوروبي وتنتخب ستة مقاعد برلمانية فقط، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 72.8%، وفقاً لاستطلاعات موقع "أوروبا تنتخب".

وبلغت المشاركة في سلوفينيا 33.7% وفقا للاستطلاعات بينما أشارت تقارير إعلامية إلى وصول نسبة المشاركة في جمهورية أيرلندا إلى 50%، وهي نفس نسبة الانتخابات التي جرت في عام 2019.

وستُعلن النتائج النهائية للانتخابات مساء اليوم الأحد.