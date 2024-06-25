بدء محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من تقديم كلا البلدين بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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تبدأ المحادثات الرسمية بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، في تطور يعتبر تاريخياً وسيعزز الآمال في أن تصبح الدولتان يومًا ما عضوين في الاتحاد الأوروبي على الرغم من الحرب المستعرة في أوكرانيا.

وسيجري افتتاح المحادثات في مؤتمرين حكوميين دوليين متتاليين بعد ظهر يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ، مع تمثيل البلدين المتفائلين، المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية للمجلس، التي تشغلها بلجيكا حاليا.

وسترأس الوفد الأوكراني نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي، أولغا ستيفانيشينا، بينما سترأس رئيسة الوزراء دورين ريسيان الوفد المولدوفي.

يعتبر اجتماع يوم الثلاثاء رمزيًا في الغالب، ولكنه يعني أن المفوضية الأوروبية يمكنها إحراز تقدم في عملية فحص القوانين الوطنية لكل من كييف وتشيسيناو لتحديد التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات تشمل الطاقة والخدمات المالية وسلامة الأغذية.

كما سيتم تقديم أطر التفاوض، المصممة لتوجيه محادثات الانضمام والتي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إلى كلا البلدين.

وقت أقصر!

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إنه في حين أن عملية الفحص الأولية يمكن أن تستغرق عادةً من عام إلى عامين، إلا أنها قد تكون أسرع هذه المرة نظرًا لأن اتفاقيات التجارة الحرة لعام 2014 مع كل من أوكرانيا ومولدوفا تعني أن كلا البلدين متماثلان بالفعل مع العديد من معايير ولوائح الاتحاد الأوروبي.

تعد بداية المفاوضات واحدة من العديد من المعالم في عملية تستغرق عادةً سنوات، حيث يُطلب من الدول إجراء إصلاحات قضائية واقتصادية ودستورية قبل اعتبارها مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لقد استغرق الأمر حوالي عقد في المتوسط للمرشحين السابقين للانضمام إلى الكتلة.

وتنتظر سبع دول أخرى حاليًا في الأجنحة لتصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خمس منها - دول غرب البلقان وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا -في مفاوضات رسمية بالفعل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء: "نقف على أعتاب لحظة مهمة لهذين البلدين (أوكرانيا ومولدوفا)، ولاتحادنا". وأضافت أن رحلات أوكرانيا ومولدوفا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ستكون "صارمة وصعبة".

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا: "مستقبلنا المشترك يبدأ الآن".

ووصف شارل ميشيل، الذي يرأس المجلس الأوروبي، محادثات الثلاثاء بأنها "لحظة فخر لكلا البلدين وخطوة استراتيجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميشيل: "إن جهود أوكرانيا أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا تسببت في مشقة ومحن غير مسبوقة". "لقد أظهر شعب أوكرانيا شجاعة وتضامنًا استثنائيًا في الدفاع عن سيادته ومستقبله الأوروبي".

وكان ميشيل قد دعا في السابق الاتحاد الأوروبي نفسه إلى تسريع استعداداته للتوسع، مما يشير إلى أن الكتلة يجب أن تكون مستعدة لقبول أعضاء جدد بحلول عام 2030.

"لا توجد طرق مختصرة"

لكن قادة الاتحاد الأوروبي سارعوا منذ ذلك الحين إلى الإشارة إلى أن التوسيع لا يزال عملية "قائمة على الجدارة"، على الرغم من الرغبة في تسريع مساعي أوكرانيا ومولدوفا.

وقالت فون دير لاين: "تم تصميم مفاوضات الانضمام لإعداد المرشحين لمسؤوليات العضوية، ولهذا السبب لا توجد طرق مختصرة".