الهجرة، أوكرانيا، الطاقة: ما هي أولويات اليمين المتطرف الفرنسي؟

يتصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف استطلاعات الرأي في الفترة التي تسبق الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية المبكرة والمقررة يوم الأحد، متقدما على تحالف اليسار وائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي. ولكن ما هي الخطط الرئيسية في سياسة اليمين المتطرف؟

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كشف جوردان بارديلا، الأمين العام لحزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، عن مقترحات حزبه بشأن أزمة تكلفة المعيشة وأوكرانيا والهجرة للانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة.

يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يومي الـ30 يونيو-حزيران و7 يوليو-تموز لانتخاب جمعية وطنية جديدة بعد قرار الرئيس ماكرون بحلّ الجمعية الوطنية السابقة عقب الانتخابات الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر والتي شهدت تقدم اليمين المتطرف.

يتقدم حزب التجمع الوطني، الذي وجه صفعة لحزب ماكرون الوسطي بحصوله على أكثر من 31 في المائة من الأصوات في الاقتراع الأوروبي. جميع استطلاعات الرأي تمنح تقدما لليمين المتطرف، إذ يمكن أن يحصل حزب الجبهة الوطنية على 35 في المائة من الأصوات، متقدمًا على تحالف الجبهة الشعبية اليساري الجديد، الذي تمنحه الاستطلاعات 27 في المائة وائتلاف ماكرون الذي قد يحصل على 20 في المائة.

"الحد بشكل كبير" من الهجرة والحدود المزدوجة

الهجرة أحد المواضيع الرئيسية لليمين المتطرف. في كتيب حملته الانتخابية يشدد التجمع الوطني على "وقف تدفق المهاجرين" من خلال "الحد بشكل كبير من الهجرة القانونية وغير القانونية" و"ترحيل المنحرفين الأجانب".

ولتنفيذ هذه الإجراءات، يريد الزعيم جوردان بارديلا تقديم "قانون طوارئ" بشأن الهجرة إلى البرلمان إذا فاز حزبه بالأغلبية المطلقة (289 مقعدا على الأقل).

قال بارديلا في مقابلة تلفزيونية إنه إذا تم تعيينه رئيسا للوزراء، فسوف يمرر "خلال الأسابيع القليلة الأولى" من ولايته "قانون الهجرة الذي يهدف في البداية إلى تسهيل ترحيل المجرمين الأجانب. وذلك من خلال رفع القيود الإدارية الحالية".

وعلى وجه الخصوص، سيلغي قانون الطوارئ هذا "حق الأرض"، الحق في الحصول على جنسية بلد ما على أساس الولادة على أراضي الإقليم. في فرنسا، يمكن لأي طفل يولد على الأراضي الفرنسية لأبوين أجنبيين الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيًا بمجرد بلوغه سن 18 عامًا.

ويسعى قانون الهجرة الطارئ أيضًا إلى تغيير برنامج المساعدة الطبية للدولة، وهي مساعدة طبية تمولها الدولة للمهاجرين غير الشرعيين.

يوفر برنامج المساعدة الطبية للدولة الحالي تغطية بنسبة 100 في المائة للنفقات الطبية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين وقد اقترح رئيس التجمع الوطني، في مقابلة مع قناة "سي نيوز" التلفزيونية الفرنسية، أن هذا الصندوق يجب أن يغطي فقط الحالات الطبية الطارئة و"لن يكون من الممكن بعد الآن للمهاجرين غير الشرعيين الاستفادة بشكل كامل من "الرعاية الطبية المجانية".

وأكد بارديلا يوم الاثنين أن "المناصب الوظيفية الأكثر استراتيجية" في الحكومة "ستكون مخصصة للمواطنين الفرنسيين"، مما يعني أنه سيتم استبعاد الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الوصول إلى مثل هذه المناصب.

كان إدخال الحدود المزدوجة أحد الاقتراحات الرئيسية الأخرى التي طرحها جوردان بارديلا خلال حملة الانتخابات الأوروبية وقد علّل بأن هذا الإجراء يهدف إلى قصر الحركة داخل منطقة شنغن على المواطنين الأوروبيين وبالتالي منع المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية من القدرة على التحرك داخل المنطقة.

لا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

وقال بارديلا الأسبوع الماضي أثناء زيارته لمعرض الأسلحة الأوروبي في باريس: "يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها".

على مدى العامين الماضيين، حاول حزب الجبهة الوطنية التخلص من الاتهامات، التي يواجهها أعضاؤه بالتقرب من الكرملين.

ولم يحدد بارديلا نوع المساعدة التي سيقدمها لكييف. ومع ذلك، فقد حدد "الخطوط الحمراء" التي لا يرغب حزبه في تجاوزها.

على سبيل المثال، رفض تقديم صواريخ وأسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب الأراضي الروسية. كما كرر معارضة الحركة اليمينية المتطرفة لنشر جنود أو مدربين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية، وهو ما تحدث عنه ماكرون بانتظام.

تكلفة المعيشة أولوية قصوى

وعد بارديلا في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بخفض ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 5.5 في المائة على الكهرباء والوقود في حال وصوله لمنصب رئيس الوزراء. ولتمويل ذلك، سيسعى بارديلا إلى وضع حد لبعض الثغرات الضريبية وخفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 2 إلى 3 مليار يورو من إجمالي 21.6 مليار يورو لعام 2024.

سيكون الإجراء الطارئ الثاني الذي اتخذه البرلمان الأوروبي هو إطلاق مفاوضات مع المفوضية الأوروبية للتنازل عن قواعد تسعير الكهرباء. وقال بارديلا للصحيفة إن هذا "سيخفض الفواتير بنسبة 30 في المائة".

ومع ذلك، فهذه المسألة تتطلب دعمًا من قبل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لمساندة الإصلاح وتمريره.

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وانتقد بارديلا الإنفاق "غير المسؤول" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد أنه يريد إطلاق "تدقيق كبير لحسابات الأمة".

وهو ينوي خفض "الإنفاق الحكومي الذي يشجع الهجرة".

ولا تأتي البيئة وأزمة المناخ في صدارة برنامج التجمع الوطني، على الرغم من أنها واحدة من الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس" ونشر في مايو-أير.

ومع ذلك، قال المرشح يوم الاثنين إنه يريد وقف بناء المزيد من توربينات الرياح والتركيز على بناء المزيد من المفاعلات النووية.