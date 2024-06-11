زلزال سياسي في فرنسا: مارين لوبان تدعم الزعيم اليميني جوردان بارديلا لرئاسة الوزراء غداة حل البرلمان

بقلم: يورونيوز

أكدت مارين لوبان، القيادية في حزب التجمع الوطني، أنها تركز على الانتخابات الرئاسية لعام 2027 وتدعم جوردان بارديلا كرئيس للوزراء إذا فاز حزبها بالانتخابات التشريعية المبكرة والمقررة في الـ 30 من هذا الشهر والـ7 من الشهر المقبل.

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خلال لقاء تلفزيوني الليلة الماضية على قناة "تي إف 1"، أعلنت مارين لوبان أنه في حالة فوز حزبها في الانتخابات التشريعية، فإنها ستدعم ترشيح جوردان بارديلا لتولي رئاسة الحكومة.

أوضحت الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أنها تريد التركيز على الانتخابات الرئاسية 2027، وتعتزم تشكيل "ثنائي تنفيذي" مع رئيس حزب التجمع الوطني الشاب.

وأكدت: "أعتقد أننا نملك فرصة تاريخية للسماح للتجمع الوطني بإعادة فرنسا إلى المسار الصحيح، لذا يجب أن نكون قادرين على لمّ شمل صفوفنا".

مارين لوبان وجوردان بارديلا Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وقالت مارين لوبان إن لديها نقاط اتفاق مع عدد من المسؤولين المنتخبين من الأحزاب السياسية الأخرى، في إشارة إلى رغبتها في توحيد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.

حققت قائمة التجمع الوطني، اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، إنجازا تاريخيا بحصولها على 31 في المائة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الأوروبية التي جرت الأحد الماضي، أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها تحالف حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، بعد إعلان النتائج، حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يومي الـ 30 يونيو-حزيران والـ 7 يوليو-تموز.

وقام جوردان بارديلا، رئيس قائمة حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية، بحملة للحد من حرية حركة المهاجرين من خلال إجراء عمليات تفتيش على الحدود الوطنية والحد من قواعد المناخ في الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من أن الحزب لم يعد يرغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يهدف مع ذلك إلى إضعافه من الداخل. وبعد اتهامه خلال مناظرة متلفزة قبل الانتخابات بالرغبة في إنهاء الاتحاد الأوروبي، أجاب جوردان بارديلا: "أنا لست ضد أوروبا. أنا ضد الطريقة التي تعمل بها أوروبا".

هل سيكون التحالف مع الجمهوريين ممكنا؟

وخلال تدخله هذا الثلاثاء على قناة "تي إف 1" ، قال رئيس حزب الجمهوريين، المحافظ، إريك سيوتي، إنه مستعد للنظر في التحالف مع حزب التجمع الوطني، في حين أن العديد من أعضاء الحزب، بما في ذلك لوران فوكييه وكزافييه برتراند وفاليري بيكريس، عارضوا هذا الصباح أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع حزب جوردان بارديلا.

وأعلن إيريك سيوتي، الذي يؤكد أن "هذا هو ما تريده الغالبية العظمى من ناخبينا": "نحن بحاجة إلى التحالف مع الحفاظ على أنفسنا، وأريد لعائلتي السياسية أن تتحرك في هذا الاتجاه".

وقد رحب جوردان بارديلا بهذا الموقف على حسابه على منصة "إيكس".