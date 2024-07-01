الانتخابات التشريعية الفرنسية: ما هي الخطوة التالية للرئيس ماكرون بعد الخسارة المذلة لتحالفه؟

بعد هزيمة ساحقة جديدة على يد اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية يوم الأحد، أصبح مستقبل حزب الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المحك، حتى أن بعض الخبراء يتساءلون عن مستقبل الحزب.

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شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 9 حزيران/يونيو بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، هزيمة مذلة أخرى لائتلافه الوسطي هزيمة أمس الأحد.

وجاء تحالفه في المركز الثالث بحصوله على 20.7% من الأصوات، بينما حصل تحالف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، على 28.1%.

سجل التجمع الوطني اليميني المتطرف 33.5٪ وضاعف نتائجه تقريبا مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2022.

ماذا تعني هذه النتائج للمعسكر الرئاسي؟

عندما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة، وعد بـ "وقت التوضيح الأساسي".

ولكن بعد ثلاثة أسابيع من الحملات الانتخابية المتسرعة والمرتبكة، تظهر النتائج أن مقامرة الرئيس قد فشلت.

وقال إيمانويل ريفيير، الخبير السياسي والاستطلاعي: "إن حصول حزبه على المركز الثالث في الانتخابات التي أثارها هو هزيمة كبيرة".

وفي بيان مكتوب، لم يعترف ماكرون بهزيمة حزبه لكنه دعا بدلاً من ذلك إلى "تجمع واسع وديمقراطي وجمهوري للجولة الثانية".

دعا ماكرون وحلفاؤه مؤيديهم إلى منع اليمين المتطرف من تولي منصبه في الجولة المقبلة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 حزيران/يوليو.

وحث غابرييل أتال، رئيس وزراء ماكرون المنتهية ولايته، الناخبين على منع التجمع الوطني من الفوز، لكنه قال أيضًا إن حزب جان لوك ميلينشون، France Unbowed، ليس خيارا موثوقا به.

لكن فعالية هذه "الجبهة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف قد ضعفت على مر السنين.

ما هي الخطوة التالية بالنسبة لحزب ماكرون الوسطي؟

من نواحٍ عديدة، كان تصويت يوم الأحد احتجاجًا على تعامل الرئيس مع القضايا المحلية الرئيسية، وفقًا لفرانسوا كزافييه ميليت، الخبير السياسي والأستاذ في جامعة جزر الأنتيل.

وقال ليورونيوز إنه "لا يوجد أمل للحزب الرئاسي على المدى القصير".

ولكن على المدى الطويل، يعتقد ميليت أن ماكرون لا يزال بإمكانه إنقاذ ما تبقى من حزبه إذا حصل التجمع الوطني على أغلبية مطلقة من المقاعد: "إذا ترأس اليمين المتطرف الحكومة، فقد يحاول ماكرون استعادة نوع من الشرعية السياسية على المدى الطويل من خلال تقديم نفسه كضامن للدستور في محاولة لحماية الفرنسيين من بعض قرارات اليمين المتطرف".

ومع توجه عدد غير مسبوق من المقاعد إلى جولة الإعادة المكونة من ثلاثة مرشحين، فإن المساومة السياسية ستبدأ الآن.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب Gonzalo Fuentes/AP

ستقرر الأحزاب من يجب أن يستقيل من أجل الحصول على أفضل الفرص لهزيمة مرشحي اليمين المتطرف في دوائرها الانتخابية.

يجب تقديم طلبات الجولة الثانية قبل يوم الثلاثاء 6 مساء من قبل المرشحين الذين حصلوا على 12.5٪ على الأقل من أصوات الناخبين المسجلين.

وفقًا لإيمانويل ريفيير، فإن مستقبل التحالف الوسطي "تحت التهديد" حيث سيتغير المشهد السياسي بعد هذه الانتخابات المفاجئة.

وأوضح خبير استطلاعات الرأي لـ "يورونيوز" أن "خلفاء ماكرون المحتملين سيحاولون بناء شيء جديد"، في إشارة إلى رئيس وزراء ماكرون السابق إدوارد فيليب، الذي يرأس حزب "هورايزونز" من يمين الوسط.

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في الأسبوع الماضي فقط، اتهم فيليب ماكرون بـ "قتل الأغلبية الرئاسية" وأعرب العديد من السياسيين الآخرين من المعسكر الرئاسي عن إحباطهم وخيبة أملهم بسبب قراره حل الجمعية الوطنية.

حتى أن العديد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات في إطار تحالف الوسط رفضوا وضع وجه إيمانويل ماكرون على ملصقاتهم الانتخابية، خوفًا من أن تؤدي صورته إلى الإضرار بفرصهم في الانتخاب.

ورددت أنابيل، البالغة من العمر 28 عاما، والتي تعيش في باريس نفس المشاعر. لقد صوتت لماكرون يوم الأحد. "أعتقد أنه خيب آمال الكثير من الفرنسيين ولا يمكن لأحد أن يثق به مرة أخرى".