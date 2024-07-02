الانتخابات الفرنسية: نظرة على السيناريوهات المحتملة في الجولة الثانية من التصويت

قاد التجمع الوطني اليميني المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأحد الماضي ونحن على آبواب الجولة الثانية، ما هي خيارات الكتل الأخرى؟

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قبل خمسة أيام فقط من الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقرر إجراؤها في 7 تموز/يوليو، يسعى معارضو التجمع الوطني جاهدين لمنع اليمين المتطرف من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وللقيام بذلك، قال الائتلاف اليساري المعروف باسم الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) إنه سيسحب مرشحيه في الدوائر التي احتلوا فيها المركز الثالث لدعم المرشحين الأقوى الآخرين المعارضين للتجمع الوطني (RN).

هذا التكتيك، المعروف باسم الجبهة الجمهورية (الجبهة الجمهورية)، نجح في الماضي عندما كان اليمين المتطرف يعتبر منبوذًا سياسيًا. ولكن هل سيكون لها نفس التأثير هذه المرة؟

نظرت يورونيوز في ما هو على المحك بالنسبة للكتل المتنافسة والنتائج المحتملة قبل الجولة الثانية من التصويت.

تعبئة الناخبين ستكون أساسية للائتلاف اليساري

وسيتعين على الائتلاف اليساري، الذي يتألف من حزب (LFI) والاشتراكيين والخضر والشيوعيين، الاعتماد على ممارسات التصويت التكتيكية.

قال فيليب مارليير، أستاذ السياسة الفرنسية في جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة: "الجبهة الجمهورية المخصصة هي مفتاح جولة الإعادة وستكون حاسمة في ما إذا كان التجمع الوطني سيحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد".

لكن هذا يعني تعبئة الناخبين بشكل كبير حتى تكون هذه الجبهة الجمهورية فعالة.

يعتقد إروان ليكور، وهو عالم سياسي وخبير في اليمين المتطرف، أن التعبئة لن تكون فعالة كما كانت في السنوات السابقة لأن "الكثير من الناخبين اليساريين سئموا من مطالبتهم بتقديم التضحية والتصويت ضد قناعاتهم".

وقال ليورونيوز إن هذا التعب الانتخابي قد يكون له تأثير على تصويت الأحد.

تحالف ماكرون الوسطي يمكن أن يضعف الجبهة الجمهورية

بالنسبة لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت تعليمات التصويت أقل وضوحًا مقارنة باليسار.

وقد دعا بعض مرشحيها، مثل رئيس وزراء ماكرون السابق إدوارد فيليب، المرشحين إلى عدم التنحي حتى لو كان لدى مرشح الائتلاف اليساري فرصة أفضل لهزيمة نائب من اليمين المتطرف.

"هذا النقص في الوضوح يمكن أن يضعف الجبهة الجمهورية لأن بعض المرشحين في المعسكر الرئاسي لا يزالون مترددين في دعوة ناخبيهم للتصويت لمرشح LFI"، قال مارليير ليورونيوز.

وقاد ماكرون ومعسكره حملة في الأسابيع الثلاثة الماضية زاعمين أن الأحزاب الأكثر تطرفًا في الائتلاف اليساري، مثل LFI، تشكل خطرًا على الديمقراطية مثل اليمين المتطرف.

قال مارليير: "سيكون من الصعب جدًا على معسكر ماكرون التراجع عن استراتيجية الاتصال الخاصة به".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صورة سيلفي مع فتى في يوم الجولة الأولى للانتخابات التشريعية Yara Nardi/AP

يعتقد محللون آخرون أن التحالف الوسطي سيواجه صعوبات في تشكيل أي تحالفات ذات مغزى بحلول نهاية الأسبوع.

وقالت سيليا بيلين، الزميلة السياسية البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى يورونيوز: "حتى لو كانت هناك طفرة في اليسار والوسط بين الجولتين الأولى والثانية، فإن الانقسامات العميقة والعداء بين معسكر ماكرون والجمهوريون (الحزب اليميني المحافظ) والجبهة الشعبية الجديدة تجعل الأغلبية البديلة للحكم من الوسط أمرًا غير محتمل".

يعتقد Lecoeur أنه لم يتبق الآن سوى حلين لحزب ماكرون. الأولى هي أن ماكرون يقبل "حكومة تعايش مع رئيس وزراء من اليمين المتطرف، الأمر الذي سيضعف صلاحياته".

ولكن إذا لم ينجح التجمع الوطني في تحقيق أغلبية مطلقة تؤدي إلى برلمان معلق، فقد يعين ماكرون حكومة فنية "تكنوقراط" لإدارة الشؤون لكن ذلك لن يستمر طويلاً، كما توقع ليكور.

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وتعني الحكومة الفنية أن الرئيس يمكن أن يعين - بموافقة الأحزاب الأخرى - كبار موظفي الخدمة المدنية والولاة الذين ليس لديهم ميول سياسية معينة.

اليمين المحافظ منقسم حول RN

فاز الحزب اليميني المحافظ التقليدي Les Républicains (LR) بنسبة 10.2٪ من الأصوات يوم الأحد.

جاء الحزب اليميني في المركز الرابع ولا يزال منقسمًا حول الموقف الذي يجب اعتماده ضد RN.

وقد رفض الحزب إعطاء أي تعليمات تصويت واضحة لناخبيه للجولة المقبلة.

لكن عضو البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي، المدير المشارك المؤقت، قال إن "الخطر الذي يواجه بلدنا اليوم هو اليسار المتطرف".

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من جانبها، أعلنت فلورنس بورتيلي، نائبة رئيس LR، أنها «ستصوت بورقة فارغة".

وفقًا لمحلل السياسي ليكور، تُظهر نتائج الانتخابات أن أداء الحزب كان أفضل مما كان متوقعًا: "حزب الجمهوريين غير موجود تقريبًا على المستوى الوطني ولكن مثل الحزب الاشتراكي، فإنه يحمل الكثير من الأهمية على المستوى المحلي".

وقال: "إنهم موجودون في كل مكان على الأرض على عكس حزب ماكرون أو حتى حزب فرنسا الأبية، وهنا يكمن مستقبلهم".