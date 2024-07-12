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بعد تعليق التهم الموجهة إليها.. عودة الزعيمة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال روفيرا إلى إسبانيا

السياسية الكتالونية مارتا روفيرا
السياسية الكتالونية مارتا روفيرا Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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عادت مارتا روفيرا إلى كاتالونيا يوم الجمعة بعد أن أمضت أكثر من ست سنوات في سويسرا.

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وقررت الأمينة العامة لحزب Esquerra Republica (اليسار الجمهوري في كاتالونيا) العودة الآن بعد إسقاط التهم بحقها.

وبدأت الزعيمة، التي هاجرت إلى سويسرا في آذار/ مارس 2018، عندما تم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة العليا للتحضير لاستفتاء الانفصال، رحلتها إلى وطنها من جنيف بعد ظهر الخميس.

ولدة وصولها إلى برشلونة، كان ينتظرها جزء كبير من القادة المؤيدين للاستقلال، بما في ذلك الرئيس السابق لحزب الإصلاح الثوري، أوريول جونكيراس، الذي تخوض معه روفيرا الآن معركة سياسية من أجل تجديد الحزب.

المصادر الإضافية • EBU

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