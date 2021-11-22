بريطانيا: تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية سيكون إلزاميا في المباني الجديدة

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أن تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية سيكون إلزاميا في المباني الجديدة ببريطانيا اعتبارا من العام المقبل بموجب تشريع جديد من المقرر أن يعلنه جونسون.

وأوضح أن القواعد ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في إنجلترا كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا.

ومن المقرر أن ينطبق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت. وسينطبق أيضا على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير.

وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني يوم الاثنين.

ويعدّ تسريع الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل التحول إلى الاعتماد على المركبات الكهربائية أحد العناصر في وثيقة إستراتيجية وطنية واسعة النطاق لوقف انبعاثات الكربون نشرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي.