اليابان تمدد القيود على دخول الأجانب لمنع تفشي أوميكرون

نقلت صحيفة يوميوري اليابانية عن مصادر حكومية قولها يوم السبت إن اليابان ستمدد أجل القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى ما بعد نهاية العام لمنع تفشي متحور أوميكرون.

كانت اليابان قد تراجعت عن تخفيف تلك القيود أواخر الشهر الماضي مع انتشار أوميكرون في أنحاء العالم ولديها واحد من أشد سياسات الحدود صرامة في العالم.

وعلى الرغم من تراجع الإصابات بكوفيد-19 بشكل حاد منذ موجة مميتة في أغسطس آب، إلا أن هناك قلقا متزايدا من سلالة أوميكرون التي رُصدت أكثر من 30 مرة في اليابان معظمها أثناء عمليات الفحص والحجر الصحي في المطار.