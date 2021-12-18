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تكنولوجيا الأعمال

اليابان تمدد القيود على دخول الأجانب لمنع تفشي أوميكرون

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بقلم:  يورونيوز
قاعة الوصول في مطار ناريتا الدولي في منطقة ناريتا شرق العاصمة اليابانية طوكيو 2 ديسمبر 2021
قاعة الوصول في مطار ناريتا الدولي في منطقة ناريتا شرق العاصمة اليابانية طوكيو 2 ديسمبر 2021   -   حقوق النشر  Hiro Komae/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

نقلت صحيفة يوميوري اليابانية عن مصادر حكومية قولها يوم السبت إن اليابان ستمدد أجل القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى ما بعد نهاية العام لمنع تفشي متحور أوميكرون.

كانت اليابان قد تراجعت عن تخفيف تلك القيود أواخر الشهر الماضي مع انتشار أوميكرون في أنحاء العالم ولديها واحد من أشد سياسات الحدود صرامة في العالم.

وعلى الرغم من تراجع الإصابات بكوفيد-19 بشكل حاد منذ موجة مميتة في أغسطس آب، إلا أن هناك قلقا متزايدا من سلالة أوميكرون التي رُصدت أكثر من 30 مرة في اليابان معظمها أثناء عمليات الفحص والحجر الصحي في المطار.

المصادر الإضافية • رويترز