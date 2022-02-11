شاهد | أكبر ماسة سوداء "من خارج كوكب الأرض" تُباع بأكثر من 4 ملايين يورو

بيعت الماسة السوداء النادرة التي أطلقت عليها تسمية "إنيغما" (لغز)، وتعتبر أكبر ماسة طبيعية في العالم، على ما أفادت دار سوذبيز مقابل 3.16 مليون جنيه إسترليني (4.28 ملايين دولار) خلال مزاد أقيم أمس، الأربعاء، في لندن.

وبيعت هذه الماسة ذات الـ55 وجهاً التي يبلغ وزنها 555.55 قيراطاً (111.11 غراماً) بنتيجة مزاد أقيم عبر الإنترنت واختتم الأربعاء.

وقد سجلتها شركتا "جي آي أيه & غوبلين" (GIA & Gubelin) المتخصصتان عام 2004 كأكبر ماسة طبيعية في العالم، ثم أدرجتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006 كأكبر ماسة مقطوعة في العالم.

وخلافاً للماس الكلاسيكي الذي يُستخرج من باطن الأرض، يكون الماس الأسود في الغالب موجوداً على السطح، ويرجح العلماء إلى أن مصدره قد يكون من خارج كوكب الأرض، بحسب ما أوضحت سوذبيز.

وأضافت دار المزادات "يُعتقد أن هذا النوع من الماس الأسود ينشأ إما بفعل اصطدامات نيازك (بالأرض) تُحدِث ترسباً للبخار الكيميائي، أو قد يكون مصدره من خارج كوكب الأرض، إذ قد يتأتى من انفجارات نجمية من نوع المُستعِر الأعظم (سوبرنوفا) تؤدي إلى تشكيل كويكبات ماسية تصطدم في نهاية المطاف بكوكب الأرض".

ويمكن اليوم العثور على هذا النوع من الماس حصرياً في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهو بحكم تركيبته شديد الصلابة ويكاد يستحيل قطعه وصقله.

وتم شراء "إنيغما" في أواخر تسعينات القرن العشرين وكان وزن الحجر الخام يتجاوز 800 قيراط، واستلزم تقطيعه ليأخذ شكله الحالي أكثر من ثلاث سنوات. واستوحي شكلُ هذه الماسة من تميمة على شكل يد تُعتبر في بعض مجتمعات الشرق الأوسط بمثابة حماية من العين الشريرة.

وسجلت الماسة الوردية "بينك ستار" الرقم القياسي لسعر ماسة بيعت في المزاد، وبيعت مقابل 71.2 مليون دولار في مزاد نظمته سوذبيز في هونغ كونغ في عام 2017.