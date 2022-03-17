شركتا إيرباص ودلتا تعملان على تطوير طائرة تعمل بالهيدروجين

قالت شركتا إيرباص ودلتا إيرلاينز للطيران يوم الخميس إنهما ستعملان على تطوير طائرة تعمل بالهيدروجين.

ودلتا إيرلاينز هي أول شركة طيران أمريكية تدخل في شراكة مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية لتطوير طائرات تعمل بالهيدروجين. وقالت شركة دلتا ومقرها أتلانتا إن الشراكة لا تنطوي على أي استثمار مالي من جانبها.

وقالت أماندا سيمبسون نائبة رئيس الأبحاث والتكنولوجيا في إيرباص إن الشركة تخطط لإنتاج طائرات ركاب صغيرة تعمل بالهيدروجين بحيث تدخل الخدمة في عام 2035، وتريد الحصول على ملاحظات من عملائها من شركات الطيران أثناء تطوير الطائرة الجديدة.

وأضافت سيمبسون لرويترز: "نحن في...مرحلة التطوير التي تسبق العمل على المنتج نفسه، إذ نحاول أن نفهم بوضوح ما هي حدود الإمكانات المتاحة وما قد ننجح فيه".

وقالت إيرباص الشهر الماضي إنها ستجري اختبارات لتكنولوجيا الدفع للطائرات التي تعمل بالهيدروجين بالتعاون مع شركة (سي.إف.إم) إنترناشونال الأمريكية-الفرنسية لصناعة المحركات.