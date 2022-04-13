شركة مون باي للمدفوعات المشفرة تجمع 87 مليون دولار من المشاهير

جمعت شركة مون باي الناشئة للمدفوعات بالعملات المشفرة 87 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرا من المشاهير، منهم: المغني جاستن بيبر والمغني سنوب دوغ ولاعبة التنس ماريا شارابوفا والممثل بروس ويليس، وذلك وسط نمو في دور الرموز غير القابلة للاستبدال (إن.إف.تي) في إنشاء المحتوى والتفاعل مع المعجبين.

وقالت مون باي الأربعاء إن الاستثمارات جاءت في إطار جولة التمويل الأولية للشركة، والتي تم الكشف عنها في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي جعلت تقييم الشركة عند نحو 3.4 مليار دولار.

وقال ألكس ماكدوجال العضو المنتدب في ثري.آي.كيو ديجيتال أستس لإدارة الصناديق إن أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الأصول المشفرة استقطبت تمويل رأس مال مجازفا بأكثر من 12.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وقال إيفان سوتو-رايت، رئيس مون باي التنفيذي إن الشركة التي تقدم بنية تحتية للمدفوعات في معاملات الأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال تتوقع زيادة استخدام منشئي المحتوى لرموز إن.إف.تي لتسويق أعمالهم والتفاعل مع المعجبين.

الرموز غير القابلة للاستبدال هي نوع من الأصول المشفرة يستخدم تقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين) لتسجيل ملكية ملفات رقمية، والتي قد تكون صورة أو مقطع فيديو أو نصا.