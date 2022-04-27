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تكنولوجيا الأعمال

ما هو الشرط الجزائي الذي فرضته تويتر على إيلون ماسك والذي تقدر قيمته بمليار دولار؟

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
حساب تويتر الخاص بإيلون ماسك مع صورة له تظهر في الخلفية، واشنطن، الولايات المتحدة، 14 أبريل 2022
حساب تويتر الخاص بإيلون ماسك مع صورة له تظهر في الخلفية، واشنطن، الولايات المتحدة، 14 أبريل 2022   -   حقوق النشر  AFP

قالت تويتر في إفصاح يوم الثلاثاء إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا.

وقال الإفصاح إن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.

كانت تويتر قد قالت يوم الاثنين إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.

وقال الإفصاح إن تويتر سيتعين عليه دفع نفس الغرامة إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة.

كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر تشرين الأول. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

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كان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل لاتفاق يوم الاثنين لشراء تويتر في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.