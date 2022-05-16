ماكدونالدز التي دخلت روسيا مع انهيار الاتحاد السوفياتي تغادرها نهائياً

قالت شركة ماكدونالدز كورب يوم الإثنين إنها ستبيع كل مطاعمها في روسيا بعد أكثر من 30 عاما من دخولها السوق الروسية، مما يجعلها واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية التي تخرج من البلاد منذ غزوها لأوكرانيا.

تتوقع الشركة تسجيل رسوم غير نقدية، أي لا ترافقها مدفوعات نقدية، تتراوح بين 1.2 مليار و1.4 مليار دولار بعد البيع. وحققت الشركة العام الماضي نحو تسعة في المئة، أو ملياري دولار، من عائداتها من روسيا وأوكرانيا.

وقررت ماكدونالدز، وهي أكبر سلسلة مطاعم شطائر البرغر في العالم، في مارس-آذار إغلاق 847 مطعما لها في روسيا، بما في ذلك مطعمها الشهير في ساحة بوشكين وسط موسكو.

وافتتح مطعم ساحة بوشكين عام 1990، وكان رمزاً لازدهار الرأسمالية الأمريكية في الاتحاد السوفياتي الذي كان يحتضر. وحضر الافتتاح أكثر من خمسة آلاف شخص.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة إنه منذ أن أغلقت ماكدونالدز مطاعمها في روسيا، تخسر ما يقرب من 55 مليون دولار شهرياً في صورة رواتب للموظفين ومدفوعات لأصحاب الملكيات والموردين لمطاعمها في أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كمبنسكي، في خطاب للموظفين، "من المستحيل تجاهل الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا. ومن المستحيل تخيل أن تمثل الأقواس الذهبية نفس الأمل والوعد الذي قادنا لدخول السوق الروسية قبل 32 عاما".