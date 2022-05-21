وزير التموين المصري: احتياطي مخزون القمح يكفي الاستهلاك لمدة أربعة أشهر

قال وزير التموين المصري على المصيلحي يوم السبت إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4.1 شهر.

وأصبحت واردات مصر من القمح، التي عادة ما يجري تأمينها من خلال مناقصات، موضع شك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب اعتمادها الشديد على إمدادات القمح القادمة من منطقة البحر الأسود.

وقال المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تركز حاليا على حصاد القمح من المحصول المحلي، الذي يستمر في العادة حتى يوليو تموز أو أغسطس آب، أكثر من التركيز على الواردات.

وقال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، لرويترز يوم السبت إن مصر اشترت أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن.

وأضاف الشناوي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف شراء ما بين خمسة وستة ملايين طن من القمح المحلي، الذي يستمر حصاده في العادة حتى يوليو تموز أو أغسطس آب.

اكتفاء ذاتي من محاصيل السكر

وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، يوم السبت أيضاً إن مصر تتوقع إنتاج 2.8 مليون طن من السكر في العام الحالي مقارنة مع ثلاثة ملايين طن العام الماضي.

وأكد عبد الجواد أن بلاده تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ابتداء من العام المقبل.