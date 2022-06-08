نتائج واعدة للقاح معدل لـ"موديرنا" ضد أوميكرون وأيضاً لعقار "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19"

نشرت الشركة البريطانية العملاقة للأدوية أسترازينيكا تائج ايجابية لتجربة على عقارها المضاد لـ"كوفيد-19"، فيما أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية عن نتائج واعدة للنسخة المعدلة من لقاحها الذي يستهدف خصوصا المتحوّرة أوميكرون

وأوضحت موديرنا في بيان، أصدرته اليوم الأربعاء، أن جرعة معززة مقدارها 50 ميكروغراما تسببت في "استجابة أكبر للأجسام المضادة.. ضد المتحوّرة أوميكرون بعد شهر من تلقيها مقارنة باللقاح الأصلي".

لقاح "ثنائي التكافؤ"

وهذه النسخة الجديدة التي أطلق عليها "أم آر أن أي mRNA) "1273.214)، هي لقاح يسمى "ثنائي التكافؤ"، أي أنه يستهدف السلالة الأولية للفيروس، مثل اللقاح الذي أعطي حتى الآن في أنحاء العالم، والمتحوّرة أوميكرون. ومع هذه الجرعة المعززة، تمت زيادة الأجسام المضادة ضد أوميكرون ثماني مرات مقارنة بما كانت عليه في اللقاح الأساسي، وفق الشركة.

وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نتوقع حماية مطولة ضد المتحوّرات المثيرة للقلق مع "أم آر أن أي 1273.214"، ما يجعلها مرشحنا الرئيسي للجرعة المعززة في خريف 2022"، وأضاف قوله: "سنرسل بياناتنا الأولية وتحليلاتنا إلى الهيئات الناظمة، فيما نأمل بأن تتوافر جرعتنا المعززة الثنائية التكافؤ في أواخر الصيف".

وأشارت الشركة إلى أن الآثار الجانبية لهذه الجرعة مماثلة لتلك الناجمة عن اللقاح الأصلي، واستطاع تحملها 437 مشاركا في هذه التجارب، فيما تخطط المجموعة لدراسة الاستجابة المناعية مجددا بعد 91 يوما من الحقن. وتستند كل اللقاحات المتداولة حاليا إلى السلالة الأولية للفيروس، وقد أثبتت تدريجا أنها أقل فعالية ضد المتحوّرات التي ظهرت لاحقا.

"ايفوشيلد" المضاد لـ"كوفيد-19".

ومن سياق منفصل، نشرت الشركة البريطانية العملاقة للأدوية أسترازينيكا اليوم بيانات جديدة تُظهر فعالية تجربة المرحلة الثالثة لعقار "ايفوشيلد" المضاد لـ"كوفيد-19".

وتُظهر النتائج التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسين" (The Lancet Respiratory Medicine) أن ايفوشيلد "يؤمن حماية مهمة إحصائيًا ضد تطور أشكال حادة من كوفيد-19 أو الموت بسببه، مقارنة باستخدام دواء وهمي".

وتُظهر التجربة "فائدة علاج المرضى الخارجيين باستخدام ايفوشيلد للحالات الخفيفة إلى المتوسطة من الإصابة بكوفيد-19"، بحسب المجموعة البريطانية.

وخلال التجربة، "كان 90 في المائة من المشاركين معرضين لخطر تطور إصابتهم بكوفيد-19 إلى شكل حاد بسبب الأمراض المصاحبة أو العمر"، بحسب أسترازينيكا. أُجريت الدراسة في 95 موقعًا في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأوروبا واليابان على 903 مشاركين.

ثمة حاجة إلى خيارات أخرى

وقال الأستاذ في العناية المشددة في جامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن (University College London) هيو مونتغوميري والذي أشرف على التجربة "رغم نجاح اللقاحات، لا يزال العديد من الأشخاص، وخصوصًا المسنين أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة أو من نقص المناعة، معرّضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة من كوفيد-19".

وتابع، حسبما نقل عنه البيان، "هناك حاجة إلى خيارات أخرى لمنع تطور المرض وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية، لا سيما في ضوء ظهور متحورات جديدة".

وقال ميني بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في الصيدلة الحيوية في أسترازينيكا: "نواصل مناقشة نتائج التجربة مع الهيئات الناظمة". يتمتّع عقار "ايفوشيلد" بترخيص لتسويقه في الاتحاد الأوروبي وبترخيص مشروط في بريطانيا للعلاجات الوقائية.