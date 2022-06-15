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تكنولوجيا الأعمال

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر يوقعون اتفاقا لتعزيز صادرات الغاز لأوروبا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين   -   حقوق النشر  AP Photo

وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم يوم الأربعاء تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال إن إسرائيل يمكن أن تكون مصدرا جديدا للغاز في وقت يسعى فيه لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية خلال مراسم التوقيع في القاهرة إن الاتفاقية تمثل التزاما بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

وقالت الوزارة إن الاتفاق سيسمح لأول مرة بتصدير "كميات كبيرة" من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.