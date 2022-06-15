الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر يوقعون اتفاقا لتعزيز صادرات الغاز لأوروبا

وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم يوم الأربعاء تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال إن إسرائيل يمكن أن تكون مصدرا جديدا للغاز في وقت يسعى فيه لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية خلال مراسم التوقيع في القاهرة إن الاتفاقية تمثل التزاما بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

وقالت الوزارة إن الاتفاق سيسمح لأول مرة بتصدير "كميات كبيرة" من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.