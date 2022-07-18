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تكنولوجيا الأعمال

تطبيق إنستغرام يسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الرسائل المباشرة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
شعار إنستغرام بمينلو بارك بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 20 يونيو 2013
شعار إنستغرام بمينلو بارك بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 20 يونيو 2013   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستغرام، يوم الإثنين، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل.

وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

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وقالت الشركة إن خاصية إنستغرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة "ميتا باي" للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.