شاهد: كيف أصبحت باتومي وجهة سياحية رائدة في أوروبا؟

باتومي، عاصمة جمهورية أدجارا الجورجية المتمتعة بالحكم الذاتي، مدينة شهدت تحولاً مذهلاً في السنوات الأخيرة، حيث راهنت على كل شيء في السياحة وأصبحت إحدى الوجهات الناشئة في أوروبا.

هنا يتعايش القديم والحديث في وئام. شوارع وميادين المدينة القديمة، حيث يمكن أن تتنفس تاريخها، على النقيض من ناطحات السحاب الضخمة والفاخرة على الواجهة البحرية.

تعد لؤلؤة البحر الأسود أيضاً، المكان الأول للأعمال التجارية في البلاد، وذلك بفضل موقعها الجغرافي وخدماتها وبنيتها التحتية.

السياحة والبنية التحتية

تعمل الحكومة المحلية على البنية التحتية، استراتيجية تجذب مستثمرين جدد وتعزز الاقتصاد وترفع سمعة المدينة العالمية.

مثال على ذلك ملعب باتومي الجديد ( Adjarabet Arena)، منشأة تكلف أكثر من 30 مليون يورو، وستستضيف بعض مباريات بطولة كرة القدم الأوروبية تحت 21 عاماً في عام 2023.

ملعب باتومي الجديد يورونيوز

يقول رئيس حكومة أدجارا، تورنيك ريجفادز: "هدفنا الأساسي هو جذب الاستثمارات الخاصة وجعل باتومي واحدة من وجهات العطلات الشعبية والناشئة في أوروبا: تتمثل فكرتنا في الجمع بين الأعمال والاستثمارات بالإضافة إلى البنية التحتية الجديدة والبنية التحتية الأساسية التي ستقود أساس النمو المستدام للمدينة ومنطقة الحكم الذاتي ".

ادجارا الخضراء

الفنادق الفاخرة والكازينوهات والشواطئ وجميع أنواع الأنشطة تجذب سنوياً مليوني سائح هنا. خطة حكومة أدجارا هي مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات في السنوات الثلاث المقبلة.

وتقول تيناتين زويدزي، رئيسة قسم السياحة في أدجارا: "تتمثل الإستراتيجية الرئيسية للمنطقة في تطوير وجهة سياحية لمدة عام كامل، مثل" وجهة باتومي لجميع المواسم ". أي لتطوير وجهة لكل المواسم، هذا يعني أننا بحاجة إلى سياحة مستدامة، وبنية تحتية مستدامة ومنتجات سياحية بيئية على الجبال، نعمل بنشاط كبير لتطويرها ".

الكانيونينغ يورونيوز

التنوع البيولوجي الغني في أدجارا، بمناطقها المحمية وحدائقها الوطنية، مؤخراً، أدرجت ثلاث منها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يفسح المجال تماماً. خلال 30 دقيقة بالسيارة، تجد نفسك محاطاً بطبيعتها الخلابة.

هنا يمكنك التنزه، ومشاهدة الطيور، وركوب الخيل، أو كما فعلنا، تجربة نشاط جديد تماماً: الـ"كانيونينغ".

تم تجهيز وادي كابنيستافي بشلالاته السبعة في الأشهر الأخيرة ليتمتع الزوار بأحد أشهر الأنشطة الخارجية حالياً. في التجذيف، احترام الطبيعة قيمة أساسية.

يقول المدرب جيورجي ميجريليدز:" من السهل الجمع بين هذا النوع من النشاط الخارجي والحفاظ على البيئة، وهذا ضروري، لأن فكرة هذا النوع من النشاط في الهواء الطلق هي الحفاظ على الطبيعة البرية كما هي، مع القيام بأقل عدد ممكن من البنية التحتية ".

في وقت احتلت فيه الأنشطة الخارجية المكانة الأولى، تؤكد باتومي نفسها كوجهة سياحية رائدة في أوروبا. في عام 2019 حصلت على احدى جوائز السفر العالمية، جوائز الأوسكار للسياحة. علاوة على ذلك، تم ترشيح باتومي أيضاً في عام 2022 في نفس الفئة، ومن المقرر أن يقام الحفل في تشرين الأول/ أكتوبر.

تواصل أدجارا وعاصمتها المراهنة على مستقبلها السياحي، وتثري يومًا بعد يوم العروض للسياح الذين يقررون القدوم وزيارة هذه المنطقة، حيث يوجد شيء للجميع حقاً.