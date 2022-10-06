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تكنولوجيا الأعمال

أمريكا وروسيا كباشٌ على الأرض وتعاونٌ في الفضاء.. ناسا تصطحب رائدة روسية إلى محطة الفضاء الدولية

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بقلم:  يورونيوز
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مركز كينيدي للفضاء أثناء إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس أكس 05/10/2022
مركز كينيدي للفضاء أثناء إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس أكس 05/10/2022   -   حقوق النشر  John Raoux/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا إلى مدار حول الأرض يوم الأربعاء وهو يحمل طاقما سيبقى لفترة طويلة في محطة الفضاء الدولية، ,يتألف من رائدة فضاء روسية ورائدين أمريكيين ورابع ياباني.

ويظهر ذلك استمرار التعاون الأمريكي-الروسي في أبحاث ومهمات الفضاء رغم التوتر بسبب الحرب في أوكرانيا. 

وقال مسؤول بارز في وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) بعد انطلاق الصاروخ بفترة وجيزة إن الرحلة تشكل "مرحلة جديدة من تعاوننا" مع ناسا.

وانطلقت مركبة سبيس إكس، المؤلفة من الصاروخ فالكون9 وكبسولة كرو دراجون المعروفة باسم إنديورنس، في سماء صافية الساعة 1600 بتوقيت غرينتش من مركز كينيدي للفضاء في كيب كنافيرال.

وتشمل البعثة رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا (38 عاما) وهي الرائدة الوحيدة العاملة حاليا في روسكوزموس، لتكون أول روسية تنطلق في رحلة فضاء من أرض أمريكية في عقدين.

وبمجرد أن دخلت الكبسولة لمدار الأرض، أرسلت كيكينا شكرها لناسا وروسكوزموس والشركاء في محطة الفضاء الدولية على "إتاحة تلك الفرصة العظيمة لنا... نحن مسرورون جدا لأننا نفعل ذلك معا".

وسيكون في استقبال الفريق الجديد مجموعة من سبعة رواد موجودين بمحطة الفضاء الدولية حاليا، تضم أربعة أمريكيين وروسيين اثنين وإيطاليا واحدا.

والوافدون الجدد مكلفون بإجراء أكثر من 200 تجربة، يركز العديد منها على الأبحاث الطبية.

المصادر الإضافية • رويترز